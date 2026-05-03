Sapete qual è la nuova fabbrica mondiale delle armi? L'Asia. Ecco come e perché Nato e Usa fanno affari d'oro con Corea del Sud e (a breve) Giappone

C'è una nuova Mecca globale delle armi. Coincide con l'Asia, o meglio, con due Paesi ben precisi: Corea del Sud e Giappone. Mentre gli occhi del mondo sono rivolti al Medio Oriente e, solo marginalmente, all'Ucraina, pochi sanno che l'Occidente sta bruciando una quantità impressionante di armamenti e che, per continuare a combattere le guerre contro la Russia di Vladimir Putin e l'Iran, con annessi proxy vari – da Hamas a Hezbollah – ha bisogno di rimpinguare le proprie scorte. È qui che assumono rilevante i due partner asiatici di Washington, in particolar modo Seoul, che negli ultimi anni ha plasmato un fiorente mercato delle armi soprannominato K-Defence (per associarlo a fenomeni locali quali K-Pop e K-Food). I numeri sono impressionanti. Nel 2025 l'industria sudcoreana della Difesa ha raggiunto un giro d'affari dal valore di 15,4 miliardi di dollari, con un aumento del 60% su base annua, dopo il record di quasi 17,5 miliardi del 2022. Le stime parlano per il 2026 parlano addirittura di cifre comprese tra i 24 e i 37 miliardi, e c'è da crederci visto quanto sta accadendo nel Golfo e, in generale, in tutta la regione mediorentale. Di recente anche il Giappone sta facendo parlare di sé. Due i motivi: il riarmo di Tokyo voluto dalla premier Takaichi Sanae e la rimozione del divieto che impediva al Paese di esportare armi letali all'estero.