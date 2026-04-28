Gli Emirati Arabi escono dall'Opec, preparatevi a una tempesta energetica. E ora cosa succederà al mercato mondiale del petrolio?

L'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'Opec rappresenta una grande vittoria per Donald Trump, che ha accusato l'organizzazione di “derubare il resto del mondo” gonfiando i prezzi del petrolio. Dall'inizio della guerra in Iran, il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto un massimo di 119,50 dollari al barile. Martedì è salito del 3,4%, arrivando a 111,67 dollari. Il presidente statunitense ha inoltre collegato il sostegno militare americano ai Paesi del Golfo ai prezzi del petrolio, affermando che, mentre il suo Paese difende i membri dell'Opec, questi "sfruttano questa situazione imponendo prezzi elevati del petrolio". La decisione è giunta dopo che gli Emirati Arabi, un centro nevralgico per gli affari nella regione e uno dei più importanti alleati di Washington, hanno criticato gli altri Stati arabi per non aver fatto abbastanza per proteggerli dai numerosi attacchi iraniani durante il conflitto in Medio Oriente. Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente emiratino, aveva recentemente criticato la risposta dei Paesi arabi e del Golfo agli attacchi iraniani durante una sessione del Forum degli opinion leader del Golfo. “I Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo si sono supportati a livello logistico, ma politicamente e militarmente, credo che la loro posizione sia stata storicamente la più debole”, aveva tuonato Gargash. Da qui si è arrivati alla rottura. Insieme all'Arabia Saudita, ha salutato è uno dei pochi membri con una capacità produttiva di riserva rilevante, il meccanismo attraverso il quale il gruppo ha sempre esercitato la propria influenza sul mercato...