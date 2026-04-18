La Nato si sta smembrando ma avete visto che sta nascendo la Nato Islamica? Il nucleare del Pakistan, i soldi dei sauditi e le armi di Erdogan: così nasce la nuova alleanza globale

L'unione di intenti tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan creerebbe un Cerbero a tre teste più che temibile. Riad, ha evidenziato l'HuffPost, metterebbe in campo fior di quattrini, tanto petrolio e, dal punto di vista religioso – parliamo di tre Paesi islamici – Mecca e Medina, ossia le due città sacre dell'Islam. Islamabad può sfoggiare il suo arsenale nucleare: è l'unico Stato musulmano a poterlo fare. Infine Ankara: Recep Tayyip Erdogan, che ha più volte attaccato Israele, ha il secondo esercito più forte della vera Nato, di cui tra l'altro fa parte. Questa particolare Nato islamica potrebbe intervenire in svariati contesti mediorientali e africani, ovvero dove gli interessi dei membri sono evidenti e rilevanti. In Sudan, per esempio, l'esercito sudanese è sostenuto da sauditi e turchi, e ha ricevuto armi dal Pakistan per combattere contro le Forze di Supporto Rapido supportate dagli Emirati Arabi Uniti. Il discorso si fa ancor più interessante considerando la guerra in Iran, dove un simile asse potrebbe ridefinire gli equilibri regionali, influenzando direttamente le dinamiche tra potenze sciite e sunnite. E richiamerebbe all'ordine sia Teheran che Tel Aviv.