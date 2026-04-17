Il retroscena su Vinitaly e Giorgia Meloni: Associazioni snobbate, ma come dire di no a un pranzo improvvisato con il presidente di Coldiretti Ettore Prandini?

Be’ la classe non è acqua e signori si nasce. Quante volte lo abbiamo sentito e verificato? Così come quante volte abbiamo sentito parlare di rispetto per le istituzioni e del ruolo inclusivo che pro tempore si ricopre? Qualche giorno fa il presidente del consiglio nel bel mezzo della crisi globale, ma pure in piena campagna elettorale, è venuta a godersi un po’ di buon vino, orgoglio italiano, per non pensare alle roboanti dichiarazioni di Trump sul Papa e su di lei. Cosicché la premier si è fatta il solito bel giro alla Fiera con grigio diluvio diplomatico di ministri, parlamentari, presidenti e sindaci locali al seguito. Un bagno di folla, soliti selfie pericolosi che evidentemente però la tranquillizzano circa il suo presunto consenso. Ma ecco, il punto è un altro, la presidenza inizialmente aveva comunicato che non avrebbe incontrato le Associazioni (CIA, Confcooperative, Confagricoltura, Coldiretti ecc) per concentrarsi sulle imprese.