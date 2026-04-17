Ma che cosa c'era nelle cassette di sicurezza svaligiate alla Credit Agricole di Napoli? Soldi, gioielli, i “ricordi di una vita” e (forse) documenti preziosi. Qual era l'obiettivo dei rapinatori

Questa mattina centinaia di clienti della banca si sono affollati di fronte all'ingresso. Vogliono sapere se la loro cassetta sia stata toccata. Si mettono in fila, entrano uno alla volta, scendono nel caveau e controllano personalmente. "L'hanno aperta con il cacciavite", dice una cliente intervistata fuori dalla banca. Forza bruta, niente sofisticazione. All'interno gli operatori del settore raccontano che si trova un po' di tutto: gioielli di famiglia, orologi di lusso — Rolex, Cartier, Patek Philippe — monete antiche, mazzette di contanti, titoli al portatore, assegni postdatati. Ma anche documenti: contratti, testamenti, atti notarili. Tutto ciò che si vuole tenere al riparo da occhi indiscreti o da furti domestici. C'è chi ci mette lingotti d'oro, chi hard disk con backup di dati sensibili, chi semplicemente le fotografie di una vita che non vuole rischiare di perdere in un incendio. Una delle vittime, Giampiero Lavaggi, racconta ad Affari Italiani che nella sua cassetta: "C'erano i ricordi di una vita di una famiglia".

L'impressione è che i rapinatori abbiano scelto di aprire le cassette per una maggiore praticità. Gli armadi blindati, molto più difficili da aprire, infatti non sono stati toccati. L'ipotesi è comunque quella di un bottino da un milione. La copertura assicurativa standard del Crédit Agricole si ferma a 52.000 euro per cassetta. Per valori superiori, il cliente può stipulare una polizza integrativa, fino a un massimale di 155.200 euro. Ma quasi nessuno lo fa: il contenuto dichiarato alla banca è spesso molto al di sotto di quello reale. Questo significa che molte delle vittime di piazza Medaglie d'Oro, oggi, si trovano a fare i conti non solo con il furto, ma con una copertura assicurativa insufficiente. Detto questo, è bene non cedere alla tentazione del mistero facile. I rapinatori di Napoli con ogni probabilità erano interessati a quello che si trova in quasi tutte le cassette di una filiale di quartiere: contanti, oro, gioielli. Bottino prezioso ma ordinario.

Eppure la domanda rimane. Non perché ci sia necessariamente qualcosa di oscuro tra quelle cassette sventrate. Ma perché nessuno, nemmeno adesso, può rispondere con certezza. La banca non lo sa. Gli investigatori stanno ancora indagando. E i proprietari — alcuni di loro — potrebbero non dirlo mai.