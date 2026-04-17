Miriam Indelicato, 23 anni, trovata morta alla vigilia della (non) laurea: questa volta il giallo non c’è, ma solo tante domante doverose (sulla tirannia delle aspettative)

Forse, e il forse è bene pure ripeterlo cento volte, non è la storia di un esame mancato, ma quella della tirannia delle aspettative. Forse, e ancora forse, siamo davanti non a un giallo da risolvere, ma all’ennesima, tristissima, storia, di una persona costretta a morire per tenere in vita l’immagine che gli altri volevano. C’è un cinismo miserabile nel modo in cui la nostra società celebra i traguardi come tappe forzate: più si fa vicina una luce immacolata verso l'esterno — la corona d'alloro, i brindisi, il riscatto di una studentessa fuori sede — più l'oscurità interna si addensa, nutrita dal terrore di deludere.

Il dolore dei familiari, giunti a Roma per una festa trasformata in veglia, è la testimonianza di quanto possa essere storto il muro che separa due generazioni: da un lato l’orgoglio di chi crede di conoscere, dall'altro la solitudine di chi non sa come confessare di aver smarrito la strada. Con, in più, il silenzio dell’ateneo con la solita storia della privacy che serve più a tutelarsi che a tutelare. Mentre la verità rimane sempre un passo oltre a tutto e pure sempre ben nascosta. Che sia quella dell’Ateneo, che sia quella di una famiglia. O che sia quella di una ragazza che aveva solo 23 anni. E sulla cui fine, è opportuno ribadirlo, dovrà comunque mettere l’ultima parola la magistratura, al di là di ogni altra possibile conclusione affrettata.