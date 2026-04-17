Delitto di Garlasco, ho fatto in moto la strada che Sempio racconta di aver fatto in macchina: non sono mai stato Valentino Rossi, ma Andrea era Ayrton Senna (a 19 anni)

E’ esattamente partendo da questo che ci siamo messi in sella: timer sullo zero e prima dentro. Andatura? Nei limiti fino alla fine del centro abitato e, nei tratti più aperti, anche qualcosina oltre i 70 km/h imposti dalla segnaletica. Anzi, in un paio di rettilinei, il gusto di una giornata di mezza primavera e nessun altro in strada ha pure fatto sì (ok, non si fa) di prendere qualche licenza in più. Strada che scorre e poche curve. Un paio di incroci. Fino a un tratto dietro a un enorme trattore che trainava a sua volta un altrettanto enorme serbatoio. Occhiata al timer: 8 minuti già passati e più o meno metà percorso già alle spalle. Messo, appena si è potuto, il trattore alle spalle, gas più aperto e, in testa, l’impressione che sì, arrivare al parcheggio in meno di venti minuti sarebbe stato possibile. Ma la convinzione è crollata man mano che Vigevano si faceva più vicina: più traffico, un paio di centri abitati in cui procedere praticamente a passo d’uomo e qualche stop. Idem, poi, dentro la città, dal famigerato passaggio a livello (che abbiamo trovato aperto ma su cui comunque non è che si può volare) fino al centro. Con tanto di piccola deviazione (che ai tempi di Sempio non c’era) per raggiungere il parcheggio dietro Piazza Sant’Ambrogio. Ventidue minuti e una manciata di secondi è la sentenza del timer. Più, quindi, dei 20 minuti che sembrerebbe averci messo Sempio, ma comunque dentro quei 25 di tolleranza che possono esserci rispetto alle ricostruzioni fatte sul tragitto compiuto dall’allora 19enne Andrea.

Il punto, però, è proprio questo: a 19 anni, con la patente appena presa e la macchina di mamma e papà, che talento alla guida aveva Sempio per metterci così poco? Tra l'altro a Vigevano quel giorno c'era la fiera del paese. E’ una considerazione sarcastica, che vale quello che vale, ma che dice anche abbastanza dopo aver fatto, anche se quasi vent’anni dopo, quello stesso tragitto. Per dipiù in sella a una inevitabilmente più agile motocicletta. Sicuramente in quel 13 agosto ci sarà stato meno traffico. Sicuramente non avrà incontrato trattori dietro a cui dover stare a 20km/h. Sicuramente conoscere luoghi e curve lo ha aiutato. E altrettanto sicuramente non si può escludere categoricamente che sia riuscito a arrivare, parcheggiare e ritirare il famoso scontrino in un tempo tra i 20 e i 25 minuti. Ma comunque, se è effettivamente così che è andata, tutto deve essergli filato liscissimo e spingendo non poco sul gas. Non male (e pure un po’ difficile da credere) per un diciannovenne.