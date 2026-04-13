Delitto di Garlasco: il testimone “ignorato” nel 2009 e l’altra impronta oltre la 33. Mentre da Giletti…

Se Mattino5 ha rispolverato la vecchia testimonianza, su Fanpage si è invece tornati a parlare dell’ormai famosa Impronta33. Anzi, non precisamente dell’Impronta33 (che per i carabinieri di via Moscova è certamente dell’assassino di Chiara Poggi) ma di una molto simile che si trova qualche gradino più in basso, esattamente dove poi è stato ritrovato il corpo della povera Chiara e di cui il consulente Dario Redaelli ha riferito sempre a Mattino5.

Ecco, chi ha lasciato quella seconda impronta, proprio per questo motivo, non può essere l’assassino. Eppure i due segni sul muro sono del tutto simili. Per i consulenti della famiglia Poggi, quindi, proprio quell’impronta potrebbe rappresentare la dimostrazione che anche la 33 sia la semplice traccia di qualcuno che si è appoggiato, non necessariamente pochi istanti dopo aver ucciso Chiara.