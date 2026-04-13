Impronte, peli e tracce biologiche su quello che resta del corpo di Pamela Genini: Cattaneo e RIS vicini alla verità (che sarà comunque tremenda)

Gli inquirenti, coordinati dal pm Giancarlo Mancusi, si sono già affidati ai laboratori del RIS e ai tavoli autoptici del Labanof della professoressa Cristina Cattaneo: chi ha agito non era un profanatore improvvisato. Non c’è il disordine del vandalismo, non c’è la furia cieca dell’odio immediato, ma c’è, al contrario, una metodicità maniacale. E preoccupante. Che suggerisce quasi una esperienza pregressa. O, comunque, un lavoro pianificato nel dettaglio. Il feretro di Pamela pesa quasi centotrenta chili. Già solo a maneggiarlo ci vuole metodo. Per estrarlo, scoperchiarlo, sezionare lo zinco, il copro all’altezza delle vertebre cervicali e poi richiudere tutto con il silicone, serve anche tanto tempo. Tre ore di lavoro circa, stimano gli inquirenti, forse col favore della notte e di qualche attrezzo recuperato nel magazzino del cimitero stesso. Un dettaglio, quest'ultimo, che suggerisce quindi una conoscenza dei luoghi.

La prima grande domanda, però, resta “quando?”. Un data certa serve, perché è da lì che bisogna far partire ogni ricostruzione, e a fornirla potrebbero essere gli esami effettuati sui margini delle ossa. Se la decapitazione è avvenuta a ridosso della sepoltura, il 24 ottobre, è un conto. Ma se dovesse essere più recente, allora anche le varie telecamere di sorveglianza sparse tra Strozza e il circondario potrebbero fornire elementi. Gli inquirenti sono vicini alla verità, dicono. Anche se nei salotti TV ci si concentra su altro: dalla figura controversa del sedicente ex fidanzato, Francesco Dolci, alle dichiarazioni della mamma di Pamela, che chiede solo di poter sapere che sua figlia riposi finalmente in pace.