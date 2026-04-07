Mamma e figlia avvelenate a Natale: “Ora mi spiego molte cose”. La ricina ha “ingannato” anche il rianimatore

“Ora mi spiego molte cose - ammette Cuzzone - Non c’è stata alcuna risposta dell’organismo alle manovre. È questo che ha reso tutto così drammatico”. In quel "molte cose" c'è tutto il peso di un'indagine interiore che è durata mesi. Il rianimatore è un uomo addestrato a trattare l’estremo, ma sempre cose, fatti o accadimenti che, per quanto catastrofici, offrono un perimetro d'azione, una battaglia possibile, una qualche arma da impugnare e opporre. La ricina, invece, no. Perché non è intuitiva. E poi pure perché non ha un vero antidoto. Cuzzone si è sentito impotente due volte: lì, nei momenti in cui ha visto quelle due vite andare via, e adesso che tutto si fa chiaro.

L'aspetto più atroce è la sovrapponibilità dei quadri clinici. Una specularità perfetta tra madre e figlia su cui Cuzzone torna continuamente, mostrando il rammarico profondo di un professionista che vive il fallimento come una cosa personale. La scelta di trasferire il padre allo Spallanzani, per quello che lui definisce "eccesso di zelo", è stato l'unico atto di controllo possibile in un mare di incertezza: un gesto di protezione prima ancora che medico.

Sapere che almeno uno si è salvato. Sapere che non c’era nulla da fare, che la dose letale era stata superata e che la medicina non possedeva scudi contro quel veleno rarissimo, consola solo in parte. Ok, l'errore non era suo e finisce un incubo anche giudiziario per tutti i medici che hanno avuto in cura le due donne in quella maledetta sera di quasi Natale, ma resta l’umana domanda anche sulla consapevolezza che c’è un assassino in giro, anche se la medicina deve solo spiegarsi i “come”.