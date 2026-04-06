Alberto Stasi "potresti essere tu": Giuseppe Brindisi con la Bocellari, la iena De Giuseppe, De Rensis e Brindani porta il dubbio su Garlasco a teatro (e noi dentro l’umano)

Sette punti da analizzare. Da raccontare. Sopra a cui riflettere. Ma muovendo, appunto, dal punto di vista dell’umano. Di quel “Alberto Stasi persona” che – al di là di come ognuno può pensarla e dell’idea che ognuno può essersi fatta – sembra essere rimasto l’unico capace di dignità, rigore e rispetto intorno a tutto il gran parlare che si fa sul delitto di Garlasco. Quasi un’indagine, quindi, sull’animo rispetto a ciò che si ritiene una ingiustizia subita. Ma pure rispetto alla capacità di metabolizzarla. Alberto Stasi vede la libertà degli altri, sente l’odore di una verità, la sua, che lui può ritenere marcita, eppure combatte con le uniche armi che gli sono consentite. Da dentro le regole. E, al limite, resta fermo davanti a quel Leviatano talvolta cieco che chiamiamo Giustizia, che con lui - che ha sempre ribadito di essere innocente e che ha continuato a affermarlo anche quando, ormai, il grosso della condanna è scontato e la libertà è comunque a un passo - ha sbagliato mira e lo ha trafitto. In “potresti essere tu” è proprio di trasmutazione che si parla, al di là di Garlasco o comunque con Garlasco come paradigma. Costruire qualcosa mentre si è schiacciati dal peso di un torto, sfidando l'entropia morale e lo schieramento di comodo senza andare a conoscere in fondo le cose. In questo caso una sentenza. Decidendo che il male che si ritiene ricevuto non diventerà la misura del proprio agire. Ma, al limite, una storia da raccontare. Anche a teatro.

Come già per l’Antigone, insomma, ma questa volta con la storia vera di Alberto Stasi e di quanto possono essere “incredibili” gli uomini, laddove quel “deinòs” che traduciamo, appunto, con “incredibili”, può significare anche terribile. Potente. Inquietante. Comune. Comune come qualcosa che porta a dire “potresti essere tu”: incredibile perché capace di restare integro anche quando tutto intorno sembra incredibilmente assurdo, abitando le ferite come qualcosa che permette comunque di guardare oltre. Come, insomma, la feritoia di una cella in cui ci si ritrova per effetto di una sentenza che merita di essere illustrata col filtro dell’umanità prima che capita, sposata o combattuta e accettata o contestata. E magari sorpassata senza muoversi dallepoltroncine di un teatro.