Delitto di Garlasco: cosa raccontano davvero le nuove intercettazioni di Andrea Sempio pubblicate da Bugalalla? Spoto, microspie e minutaggi da spiegare (oltre le suggestioni)

In primo luogo, a non tornate rispetto alla versione ufficiale della storia, ci sono i tempi relativi proprio all’installazione di quella microspia, avvenuta prima e in arco temporale molto più breve di quanto riferito nei verbali. Il giorno è quello – ormai famoso – della visita all’attuale indagato da parte del maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Spoto. "Ricordo che dovevo far perdere tempo a Sempio – aveva raccontato Spoto - perché dovevamo fare l'installazione sulla vettura e siccome, ricordo ma non ne sono certo, che il tecnico della ditta aveva sbagliato strada, ci abbiamo messo diverso tempo e quindi mi sono dovuto trattenere con Sempio per evitare che uscisse e si accorgesse dell'intervento sull'auto". Solo che gli orari, almeno rispetto alla schedatura delle intercettazioni, non tornano.