Delitto di Garlasco: “Qualcuno era nervosissimo mentre dragavano il canale di Tromello”. La “Iena” De Giuseppe a fuoco per “indagini aperte”. Anche su Ignoto2…

Piccoli spunti, frasi buttate là, come quella secondo cui “qualcuno era veramente molto nervoso mentre dragavano il canale di Tromello” dopo le dichiarazioni del super testimone Bruscagin. O come quella secondo cui – almeno fino alla chiusura delle indagini e fino alla sentenza di appello dopo la querela dei Cappa alle Iene e la condanna in Primo Grado – ci sarà altro da vedere in una puntata speciale delle iene. Dove, invece, De Giuseppe può sbilanciarsi e si sbilancia è, invece, l’emotività. Si commuove parlando dell’amicizia con Alberto Stasi, di una cena fatta insieme pochissimi giorni fa, nella sera in cui Chiara avrebbe festeggiato 45 anni se qualcuno non l’avesse ammazzata quando ne aveva solo 26. Una sera che s’è chiusa, come tutte da undici anni a questa parte, con un rientro in carcere a Bollate.

De Giuseppe è netto anche quando torna a parlare della sentenza di condanna, ribadendo quello che su MOW diciamo da sempre: “chiunque ha avuto modo di vedere le foto del corpo di Chiara Poggi mai e poi mai potrà giustificare una condanna a sedici anni in cui viene meno l’aggravante della particolare violenza”. L’ultimo sfregio di una sentenza, non abbiamo paura di ribadirlo soprattutto adesso che non siamo più i soli a dirlo, scritta intorno a un colpevole che doveva avere per forza il nome e il cognome di Alberto Stasi. Anche contro un procuratore generale – quindi la pubblica accusa – che aveva chiesto, invece, di non procedere alla condanna. C’è altro da dire? Sì, tantissimo, anche su chi difende l’indifendibile in TV, sul clima avvelenato, sugli audio che forse esistono e forse no, sui vocali di chi vorrebbe “dire tutto, ma proprio tutto”, sulle guerre di opinioni a scapito delle oggettività. Ma, appunto, vale veramente la pena di guardarsi tutto senza condizionamenti o ulteriori spoilerate. Il video eccolo qua sotto.