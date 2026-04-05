Massimo Giletti faccia a faccia col killer Tanino Grado: i 60 omicidi, Malta, Totò Riina, la villa del ministro e la vera storia assurda di una latitanza (protetta da chi?)

Nella solita corsa tra giornalisti c’è chi ora liquida tutto con un “si sapeva”, ma la verità è che Massimo Giletti ha riportato a galla un rimosso (e taciuto) collettivo che racconterà nella prossima puntata di Lo Stato delle Cose, mettendosi davanti a Gaetano “Tanino” Grado. Il più feroce dei killer dei boss. Sessanta omicidi sulle spalle, gli occhi pieni di una vita passata a toglierla agli altri e la decisione, adesso, di rompere il silenzio passando anche dalla TV e mostrando quel volto che nessuno aveva mai visto prima se non un secondo prima di morire..

Malta - ha raccontato e lasciato intendere - non era un esilio per Riina e per la Mafia in genere, ma una logistica del riciclaggio, un crocevia finanziario dove i soldi del narcotraffico e delle stragi venivano lavati nel silenzio di un’isola che ha fatto comodo troppe volte a troppi nella storia e che, probabilmente, è stata appendice dell’Italia più che uno stato a parte. L’inchiesta di Silvio Schembri, innescata da una lettera anonima indirizzata a Pino Maniaci, è arrivata fino al parco di una villa a due piani con vista mozzafiato. Un immobile che oggi appartiene all’attuale ministro dell’Agricoltura maltese, Anton Refalo.