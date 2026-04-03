Strage di Crans Montana: “Moretti è depresso, soffre di amnesie”, salta l'interrogatorio. La mossa dell’Italia e i risarcimenti milionari…

Sì, veramente, Perché l’interrogatorio previsto per queste ore è saltato, evaporato tra le righe di due referti sanitari che puzzano esplicitamente di strategia difensiva. Moretti è depresso, scrivono. Soffre di amnesie, aggiungono. Dorme tre ore a notte e ha la testa invasa da uno stato confusionale che gli impedisce di rispondere alle domande della Procura di Sion, specificano. "Stato depressivo reattivo" – le parole messe nero su bianco dai medici, a causa, udite udite, dello shock post-traumatico.

Non lo shock post-traumatico per quello che è successo. Ma lo shock post-traumatico dovuto alla breve carcerazione (prima che qualcuno gli pagasse la cauzione). Il suo legale, Patrick Michod, parla di pressione mediatica fuori controllo, giornalisti accampati in giardino e minacce di morte. Insomma, l’indagato per omicidio e incendio colposo adesso è la solita povera vittima del sistema. Il tutto mentre le famiglie delle vittime vere aspettano ancora di capire perché i loro figli siano finiti in una trappola senza uscite di sicurezza.