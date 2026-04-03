Matteo Renzi percula la Meloni dopo il caso Piantedosi-Conte, il referendum e il fallimento della Nazionale per i Mondiali: “Siamo campioni solo nello scaricabarile”. Ma la sinistra che si attacca al gossip cosa propone?

Nel frattempo Matteo Renzi si diletta sui social a punzecchiare Giorgia Meloni con battute e sarcasmi che raccolgono consenso immediato ma non costruiscono nulla (un esempio: La Presidente del Consiglio perde un referendum: non si dimette, ma fa dimettere gli altri. Il Presidente della Federcalcio perde i playoff: non si dimette, ma fa dimettere gli altri. Vinciamo solo i mondiali di Scaricabarile: in pochi si assumono le responsabilità. Perchè?”). È la politica trasformata in intrattenimento, rapida e superficiale, fatta per essere consumata e dimenticata. Il problema non è solo lo stile, ma la sostanza che manca. Nessuno entra davvero nel merito delle questioni strutturali. Nessuno prova a indicare una direzione chiara. È più semplice insinuare, ironizzare, attaccare sul personale. Meno rischioso, certo, ma anche molto meno utile. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Cresce la disaffezione dei cittadini, che si allontanano da una politica percepita come distante e inconcludente. Si impoverisce il dibattito pubblico, ridotto a una sequenza di polemiche sterili. E si erode la credibilità delle istituzioni, sempre più viste come un palcoscenico invece che come il luogo in cui si prendono decisioni reali. E così, mentre la politica si guarda allo specchio compiaciuta del proprio riflesso mediatico, il Paese resta senza direzione. Non è solo una questione di destra o sinistra: è una questione di serietà. E quella, oggi, sembra merce rarissima.