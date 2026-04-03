Chi è Gianmarco Mazzi, il nuovo ministro del turismo al posto di Daniela Santanché? Dal Modena Park di Vasco al Festival di Sanremo. La carriera e perché è stato scelto

Poi arriva il momento dei grandi show. Il Festival di Sanremo come direttore artistico, prima affiancando Tony Renis e Giorgio Panariello, poi da solo nelle edizioni 2010, 2011 e 2012 con la conduzione di Antonella Clerici e Gianni Morandi. Nel 2015 è dietro l'organizzazione della cerimonia inaugurale di Expo Milano, poi collabora con Vasco per l'iconico concerto del Modena Park, quello che fino al 5 luglio 2025 deteneva il primato mondiale del concerto con il più alto numero di spettatori paganti. Dal 2017 fino all'elezione alla Camera diventa il direttore artistico e amministratore delegato della società di gestione dell'Arena di Verona. Come sottosegretario della Cultura, è stato uno dei principali promotori per il riconoscimento del canto lirico italiano come patrimonio dell'umanità UNESCO. In queste ore viene definito un fedelissimo di Giorgia Meloni. Sicuramente è un manager pragmatico, un professionista dalla lunga esperienza nel mondo della comunicazione e dello spettacolo, avvezzo ai grandi numeri e agli eventi globali. Un profilo ibrido che, in questo momento, sembra far contenti tutti. La sfida, ora, è tutta qui: l’esperienza nello spettacolo basterà per governare un settore complesso come il turismo? E riuscirà a lasciare un segno nonostante il tempo limitato che ci separa della fine della legislatura?