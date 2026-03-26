Strage di Crans Montana: ma quale joint investigation team? Quei magistrati italiani a Sion sono il solito contentino tiepido (mentre spunta un altro video)

È un dettaglio che cozza di brutto con le difese dei coniugi Moretti. Jessica, la proprietaria, giura che quella porta non veniva mai chiusa; Jacques, il marito, le fa eco. Ma c’è un buttafuori, Jankovic Predrag, che ricorda ordini diversi, sussurrati tra i collaboratori: quelle porte dovevano restare sbarrate. E poi c’è la voce di chi dal coma è tornata per accusare. Rozerin Ozkaytan, la fotografa diciottenne rimasta per settimane tra la vita e la morte, ha parlato chiaro ai magistrati svizzeri: nessuna indicazione sulle misure di sicurezza, nessun soccorso prestato dalla proprietaria mentre il locale bruciava, solo minorenni ammassati ovunque, in barba a ogni legge. La giovane ha visto Jessica piangere fuori dal locale, ma non l’ha vista muovere un dito per i feriti. Mentre il pool della procuratrice Seppey si prepara a mettere sotto torchio i vertici del comune di Crans-Montana, incluso il sindaco Nicolas Féraud, l'impressione è che si stia cercando di parcellizzare le colpe per non far crollare l’intero sistema.

Gli amministratori finiranno sul banco degli imputati dal 7 aprile, ma il sospetto resta: questa sfilata di magistrati italiani a Sion servirà a scoprire davvero qualcosa? Così è davvero un’indagine davvero sovranazionale o è una – sia perdonato il francesismo – grandissima presa per il culo? Quarantuno morti aspettano una risposta. Se la giustizia deve essere cinica, che lo sia fino in fondo, senza nascondersi dietro la parola "cooperazione" e dando in pasto a tutti la narrazione del "passo avanti" per giustificare ancora una volta d’essere rimasti, come Italia, un passo indietro.