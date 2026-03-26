Davvero Papa Leone XIV ha chiesto che i preti pedofili non siano “esclusi dalla misericordia”? Sì e ha pure ragione

“Un punto della vostra riflessione riguarderà il proseguimento della lotta contro gli abusi sui minori e il processo di riparazione che avete intrapreso con determinazione. È infatti opportuno perseverare nel lungo periodo nelle azioni di prevenzione avviate”. E aggiunge, nella stessa lettera inviata alla Chiesa francese il 25 marzo, che bisogna “continuare a manifestare l’attenzione della Chiesa verso le vittime e la misericordia di Dio verso tutti. È bene che i sacerdoti colpevoli di abusi non siano esclusi da questa misericordia e siano oggetto delle vostre riflessioni pastorali”. Titolo dei giornali: Papa Leone XIV chiede misericordia per i preti che hanno compiuti abusi. Titolo indignato per gente indignata. L’indignazione è facile, così tanto che nel corso degli anni ha fatto sì che legioni di atei militanti dimenticassero, parlando di Benedetto XVI, quanto si è cercato di fare contro gli abusi proprio nel corso degli ultimi due/tre papati (prima di diventare pontefice, Ratzinger è stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede sotto Papa Giovanni Paolo II).

Il fenomeno, difficile da sradicare (ma che, secondo alcuni studi, non è statisticamente così eccezionale rispetto ad altri gruppi sociali in cui avvengono crimini del genere; a far scandalo sono l’aura morale della Chiesa e i continui occultamenti) è ovviamente drammatico. A colpire però sono i cattolici e cristiani indignati. Chissà che idea si saranno fatti di quel Cristo che si è fatto mettere in croce per i peccati di tutti, mica dicendo “No, questo peccato no, no questo peccatore resta peccatore, no, questo non lo perdoniamo”. La misericordia non è un’assoluzione in appello, ma la riabilitazione che dovrebbe essere garantita a qualsiasi essere umano.