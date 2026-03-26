È morto il papi di Onlyf*ns, Leonid Radvisnky, ma le sue figlie sono più calde che mai. Intervista totale a Bea Secrets sull’amore, i social e la guerra: “Sì, mi sento una donna potente”

Cosa ne pensi di quel che si dice di Leonid Radvinsky, ora che non c’è più? D’altronde è stato il “tuo” datore di lavoro

Conosco la sua storia. Quando ho aperto OnlyFans ero curiosa di sapere chi lo gestisse, ma adesso che è morto leggo i commenti di persone impazzite che si dicono felici. Questa reazione del pubblico mi stupisce parecchio. Poi ci sono pure quelli convinti del fatto che chiuderà tutto. Qui ci sono miliardi in ballo, ci sono diverse società in gioco e quindi non è così. Però sì, la reazione del pubblico sinceramente mi ha stupito, perché ok, ci sono delle ragioni magari politiche anche per odiarlo, delle ragioni soprattutto etiche, sociali, però qui si vede anche un po’ la miseria da parte delle persone e soprattutto la loro frustrazione, la loro invidia, il loro risentimento. Dovresti sperare nella morte di una persona come Dahmer. Non voglio parlare di politica, però credo che parte di questo odio provenga dal fatto che lui fosse pro-Israele. Da tempo faceva donazioni per la cura di numerose malattie e a centri di cura per il cancro, poi è morto di tumore. Ad ogni modo è stato un importante filantropo. Poi, per noi creator ha creato una realtà e un lavoro, ha sbloccato una nuova modalità di lavoro e ad un’apertura mentale totalmente nuova. Questo ha aiutato tantissime persone, soprattutto donne, madri, ragazze in difficoltà. E non è solamente un aiuto economico - che va bene, sta alla base di tutto nella vita - ma anche un aiuto mentale e personale. Io vedo questa mia carissima amica che era completamente persa fino a un anno e mezzo fa: era in depressione, non sapeva cosa voleva, si sentiva brutta. Le ho detto: prova a sperimentare con il tuo corpo, con la tua sessualità, la tua fantasia, prova ad aprire OnlyFans, magari inizi con delle foto semplici. Ovviamente deve essere rispettoso di quello che vuoi tu. Adesso ho questa mia amica che è fortissima: è piena di energia, è felicissima, sa quello che vuole, sa dire di no agli uomini, sa dire di no alle scelte, le fa con la testa. Ha avviato questo meccanismo di indipendenza, di forza, non so come dirlo in italiano, in noi donne. E ha dato lavoro, ha dato molto lavoro. Poi ovviamente chi critica sono le stesse persone che fanno il mercato, perché senza domanda non c’è offerta.

A proposito di Israele. La guerra con l’Iran è arrivata a toccare anche Dubai, meta di molte creators che adesso dovranno spostarsi altrove, dove andrete?

Beh sì, è ovvio che se ti passano frammenti di missili addosso e ti cadono anche in città, per quanto possa essere sicura, è spaventoso. Ma io credo che la stessa cosa se accadesse qui in Italia. Personalmente non ho alcun tipo di legame con Dubai e non ci sono mai stata in vita mia. Credo sia l’ultimo posto al mondo che potrebbe regalarmi un po’ di ispirazione. Mi dicono che comunque è una realtà da conoscere, perché è costruita dal nulla e si vede proprio la grandezza dell’essere umano, di quello che riesce a fare, ma diciamo che non fa per me. Sono più una tipa da campagna, piuttosto mi faccio un viaggio introspettivo in Vietnam, come è già successo, mi richiudo nel nulla, nell’umiltà delle persone. Ovviamente, però, parlando di tassazione, è un paradiso fiscale, dunque puoi avere l’azienda lì, però non dovresti creare contenuti lì, perché stiamo parlando di un paese musulmano. Tornando alla tua domanda credo la meta possa essere la Spagna, quindi Tenerife, che ha le temperature ideali per questo genere di lavoro. Noi abbiamo bisogno di caldo, di luce naturale, di metterci le gonnelline, avere la luce che risplenda sulla pelle. Noi dobbiamo illuminare, col grigio e la nebbia del Piemonte verrebbe un contenuto orribile. Io poi sono olivastra, mi vedo terribile con quella luce. Se fossi a Milano mi sarei scavata una fossa, è un ambiente troppo forte per me. Anche se ultimamente sto pensando di trasferirmi e avvicinarmi alla città. Vivo nelle campagne del Veneto, sto veramente fuori dal mondo. Non ci sono rumori, né luce artificiale, perché voglio la mia privacy e poter uscire liberamente, farmi una camminata. Così sto bene, ho fin troppi stimoli da tutte le parti, dai social. E poi viaggiando molto ho bisogno di una piccola tana, dispersa in un angolo del mondo. Tornando a noi, ti parlavo di Tenerife come possibile meta, ma in molti si stanno muovendo a Bali, oppure Barcellona, che è una realtà fortissima nel mondo del porno, ha anche una mentalità che accetta molto di più questo lavoro. So che moltissime delle mie colleghe stanno andando a Miami, nonostante il problema della green card. Insomma, quando finisci con l’Italia devi anche cambiare mercato. Se fossi una creator e dovessi spostarmi domani sinceramente girerei un po’ il mondo, non mi dispiacerebbe andare in Thailandia.