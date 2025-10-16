Finalmente le Escort pagheranno le tasse? Siamo stati al primo convegno sul codice Ateco per le Sex Worker moderato da Hoara Borselli

Donatella, dialogando con Hoara, ha raccontato un po’ la sua storia e alcuni avvenimenti per spiegare al nutrito pubblico di professioniste e colleghe le sue scelte sulla tutela della propria sicurezza e della propria salute, spiegando quanto sia importante l’educazione sessuale nelle scuole per contenere la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili e di come una escort che dice di no ad un cliente, va rispettata come donna prima che come professionista. Donatella ha raccontato, a proposito, un avvenimento al tempo stesso drammatico e divertente, quello di un bagnino di un hotel che dopo averla chiamata pretendeva di consumare prima, e pagare dopo. Al diniego da parte di Donatella questo bagnino ha insistito a tal punto da costringerla a chiamare la polizia. Il bagnino, alla fine si è messo a piangere davanti a tutti. Poraccio, ma figuracce a parte, all’introduzione di Donatella sono seguiti gli interventi di Ilia Comi, avvocato penalista che ha affrontato gli aspetti legali della professione sottolineando quanto sia importante per una prostituta tutelarsi e denunciare, affidarsi alle forze dell’ordine in un contesto legislativo decisamente arretrato con il progresso sociale e culturale avvenuto in quasi settant’anni di storia. Per Ilia Comi, dunque, la legge Merlin andrebbe abolita data la morale paternalista su cui si fonda. Cesare Beolchi, dottore commercialista, ha tracciato gli aspetti fiscali più rilevanti della professione secondo il nuovo codice Ateco 96.99.92 evidenziando quanto sia stato importante sia a livello simbolico che legale l’introduzione di questo nuovo codice, dato che, come poi approfondito da Emanuele De Mitri (avvocato esperto in materia di immigrazione) questo nuovo codice è certamente un passo in avanti verso quelle cittadine, e cittadini extraeuropei che devono dare motivazioni di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno, pur essendo una mera soluzione di classificazione contabile e non una riforma legislativa. Giovanni Del Bene, psicologo e psicoterapeuta ha affrontato il grande tema della libertà, quella che si cela nascosta nel profondo dell’anima di chi esercita la professione di escort e che è così difficile da tirare fuori alla luce del sole senza vergogna, a causa dello stigma sociale, ma più che altro delle norme che celano una morale che ancora non è stata ancora del tutto eradicata dalla democrazia. Il corpo, da tempio invalicabile, si è trasformato in una potenziale azienda. E ogni azienda che si rispetti paga le tasse e si attiene alle leggi.