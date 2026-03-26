Maradona, la Camorra, il calcio, la coca. Com'è “La giusta distanza” di Saviano su La7? La storia di un Dio e di un Re della mafia nella Napoli dei clan

Il calcio, invece, è Maradona. In quegli anni si fa strada prima nelle Cebollitas, poi tra i grandi dell’Argentinos Jr e infine a Barcellona. Nel 1983, anno della svolta nella Napoli criminale e l’inizio del regno di Giuliano, Maradona subisce un grave infortunio. Sembra un giocatore finito. Solo il Napoli del presidente Ferlaino e del direttore sportivo Luciano Moggi ci crede. E la fiducia paga: Maradona e il Napoli vincono due Scudetti (il primo, leggendario, nel 1987) e una Coppa Uefa. Diego diventa “D10S”. Ma la natura divina pesa. Maradona è circondato da fedeli, non lo fanno respirare. Vuole scappare. Una donna afferma di aver partorito suo figlio. Lui nega. Diego è soffocato dall’amore di un popolo che vuole strappargli i capelli per conservarli come reliquie, come frammenti di un santo. L’insofferenza del fuoriclasse diventa evidente e la distanza tra lui e la città, tra Diego e il club, incolmabile. Iniziano a circolare notizie: Il Mattino nel 1989 pubblica una foto che ritrae l’argentino a casa dei Giuliano. Non c’è Luigi, “O Re”. Perché è già in carcere. La foto, infatti, sarebbe stata scattata molto prima, prima addirittura dello Scudetto del 1987. Come mai escono solo ora quelle immagini? Perché proprio adesso il rapporto tra i Giuliano e Maradona viene svelato?