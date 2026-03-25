Ci avete messo due anni per capire che la Santanché doveva dimettersi? Noi lo abbiamo chiesto all’inizio di questa storiaccia (finita in tragicommedia)

Sta di fatto che nulla si è mosso fino a ieri, quando in un impeto post-referendario ha cercato di pulire lo sozzo. Ma alcune macchie sono più difficili da mandare via, passateci anche questa modestissima analogia. Vorremmo dire: alcune macchie si attaccano al tessuto di certe poltrone, si arroccano in certi uffici, sono, insomma, macchie un po’ così. Anche la destra è stata una destra un po’ così, che pretendeva di essere virile, integerrima, rigida e coraggiosa, e invece con i suoi è stata per anni fifona e ben poco assertiva. A questa destra potrebbero bastare le dimissioni della ministra un po’ così, ma i cittadini, viste le defenestrazioni telecomandate degli ultimi giorni, potrebbero averci preso gusto. Un po’ come l’opposizione, che pure è stata un’opposizione un po’ così, perché in questi anni ha fatto poco, se non niente, per evitarci tante figuracce (perché obiettivo dell’opposizione, vale la pena ricordarlo, sarebbe quello di migliorare il funzionamento della macchina politica, e non farsi le pennichelle per cinque anni), e che ora chiede pure la testa di Nordio e della Meloni. Scarsissima prospettiva storica, che li avrebbe aiutati a capire che, se le opposizioni non sono mature, chiedere la testa del re può risolversi solo in un modo: ottenendo in risposta la testa dei cospiratori. Che ora significa giocarsi anche quel po' di vantaggio che hanno.