Una decisa svolta a destra per un governo tacciato di fascismo ma in realtà impaludato nel solito democristianesimo. Perché quello del referendum è stato sì fuoco da sinistra, ma anche una pugnalata alla schiena da parte degli elettori delusi. Quelli che vedono la benzina a due euro per la guerra di Trump e le strade italiane sempre più insicure: “Comincia a mancare la fiducia nel fatto che le cose possano cambiare con Meloni. Ed è esattamente quella fiducia – quella che tre anni e mezzo fa l'ha portata a Palazzo Chigi – l'unica cosa che vale la pena riconquistare. Non con le cabine di regia. Non con una legge elettorale confezionata su misura. Con un colpo d'ala. Che significa anche liberarsi dal peso di Donald Trump. Non offrire più la possibilità a persone come Milena Gabanelli di dire e pensare che il governo si mette 'a novanta gradi' davanti al Presidente degli Stati Uniti”.

Un colpo d'ala per riprendersi l'Italia. E forse Giuseppe Cruciani, in questo mare di populismo e demagogia, è il vero intellettuale che serve alla destra meloniana. Perché in quel mare ci sguazza. È capace di dialogare con l'alto, ma anche e soprattutto di solleticare con i più bassi istinti degli italiani. E forse Meloni, nella sua ora più buia, dovrebbe ascoltarlo. Basta scuse. Un colpo d'ala, per uscire dalla palude del centrismo e non diventare l'”anatra zoppa” di cui parla Matteo Renzi.