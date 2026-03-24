Dal taglio dei parlamentari alla riforma della giustizia vince sempre l'Italia dello slogan

L'impressione è che, in un Paese ingovernabile e a quanto pare irriformabile, a vincere alla fine sia sempre e solo una cosa: la demagogia. Lo slogan, la propaganda semplice, alla pancia. L'appello a un malcontento dell'elettorato che nasce dal germe di Mani Pulite e che si è alimentato fino ad oggi. Meglio la benzina oggi che la giustizia domani, peccato che adesso non ci siano né l'una e né l'altra. E così, tra slogan e social, la politica perde di vista il futuro del Paese, lasciando cittadini disillusi (o illusi?) e istituzioni incapaci di guardare oltre l’istante. Allora ce lo meritiamo i politici che guardano alle prossime elezioni. Ci meritiamo tutto il populismo, la dittatura di una minoranza chiassosa che a volte riesce a sfondare, capace di compattarsi sempre contro ma mai pro. E così mentre tutti, a destra e sinistra, si piegano alla logica delle urla e dello slogan, l'Italia resta immobile.