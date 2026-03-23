Vince il No al Referendum e le caste restano caste. Benvenuti nel Paese che non cambia

Ora, diranno, siamo salvi dal pericolo autoritario. E dal fascismo? Certo che no. Come tutti i migliori mostri, anche il fascismo non muore mai. La prossima volta si griderà al fascismo per chissà quale altra riforma o disegno di legge. Il risultato sarà che nulla cambierà mai davvero in Italia. Mentre praticamente il resto d’Europa, eccezion fatta per la Grecia e, in parte, per la Francia, ha la separazione delle carriere, noi ci accontentiamo della separazione delle funzioni, ci scandalizziamo per le parole forti di un ministro ma non per le intimidazioni di un pm come Nicola Gratteri, che ai giornalisti del Foglio ha promesso: “Dopo il referendum con voi faremo i conti”. Ora cosa dobbiamo aspettarci, che farà i conti con loro? Se lo farà, gli intellettuali che oggi gridavano alla censura prenderanno le parti dei giornalisti del Foglio? Benvenuti nel Paese che non cambia: le caste restano caste. D’altronde siamo il Paese che è passato dagli editoriali di Montanelli e Sciascia ai girotondi intorno ai palazzi di giustizia dei registi. Siamo il Paese in cui i comici, alla fine di una campagna referendaria per il No basata sul terrorismo psicologico, augurano la morte a chi voterà sì (e scatta l’applauso). Ma questi comici, non chi ha pronunciato quella frase ma anche chi lo ha solo pensato, hanno pure diritto di dire ciò che vogliono. Stiano attenti, però, che da comici non diventino pagliacci. O peggio, giullari di corte.