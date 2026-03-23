Da Fazio la presidente del Parlamento Europeo parla di un’Europa forte, ma tutto ciò che rappresenta è una dimostrazione di debolezza

Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, è stata intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’italiano che parla è buono, l’europeismo che professa è ottimo, le istituzioni che rappresenta sono invece tristi e malandate. Fabio Fazio crede che sarebbe il caso di pensare un’Europa forte. Crede bene ma lo chiede alla presidente del Parlamento Europeo, il simbolo della debolezza europea. Certo, Metsola parla e veste bene, è una pomata sull’offesa provocata agli occhi dalla buffonaggine dei tanti leader maschi, da Trump ai nostri. Ecco alcune cose giuste che ha detto.

Uno: “Non dobbiamo chiedere scusa per le cose che facciamo”. Ha ragione, sui diritti, sulla libertà, sui valori europei, l’Europa non è vassalla, ma al massimo madre regina di quell’Occidente tanto sbandierato e costantemente vilipeso. Bello si siano svegliati ora (come si dice, meglio tardi che mai). Ci sono voluti una guerra e un secondo mandato di Trump per capirlo. Abbiamo dimostrato che gli accordi commerciali sono la via per la pace (anche se talvolta gli affari sono causa di guerra). Abbiamo capito che non dobbiamo cercare l’autosufficienza energetica, per esempio dal gas russo, ma l’indipendenza da quelle vie commerciali sì. Come? Trovandone altre.

Due: serve anche re-immaginare la deterrenza, necessaria alla pace, che passa ovviamente dal Re-Arm Europe, una difesa comune. Qui, però, nonostante i sostegni umani e morali all’Ucraina (e talvolta economici), nonostante le parole, manca un po’ di fantasia. Come si può essere riconoscibili nel quadro internazionale senza testate nucleari, senza saper fare la voce grossa, senza sapere come gestire gli elefanti nella stanza del potere da una parte e dall’altra? Domanda: come può l’Unione Europea porre veti ai propri alleati e costituire una minaccia per i propri nemici. La Russia, che sta conducendo da anni una guerra criminale di espansione, cosa rischia se a ogni minima presa di posizione minacciano l’uso dell’atomica?