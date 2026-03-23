Tutti scrivono di affluenza record al referendum, ma le cose non stanno proprio così. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Pregliasco di Youtrend

Diciamo, non abbiamo la sfera di cristallo. Quello che si vede adesso però è che di sera è rallentato un po’, quindi potrebbe chiudere su valori alti, ma diciamo non alti come si ipotizzava nel pomeriggio. Bisogna vedere come va oggi. In ogni caso c’è stata un’affluenza alta, il che fa pensare che siano stati mobilitati entrambi i campi, quindi sia i mobilitati per il no sia i più mobilitati per il sì hanno votato e probabilmente ha votato anche una fetta aggiuntiva di elettorato che è stata richiamata direi alla fine da una connotazione politica del voto. Questo secondo me è quello che si può dire razionalmente.

Questa alta affluenza è veramente qualcosa di inedito nella storia di tutti i voti referendari oppure no?

Beh no, probabilmente sarà comunque più bassa del 2016, il referendum che ebbe a livello nazionale il 68% di affluenza, probabilmente staremo sotto. Generalmente i referendum costituzionali comunque hanno una partecipazione piuttosto alta perché, non essendoci il quorum, non c’è incentivo ad alimentare il non voto, nessuno fa campagna per il non voto e quindi, se guardiamo i precedenti due, comunque hanno superato il 50% di partecipazione. Qui saremo sopra, quindi si tratterà indubbiamente di un’affluenza alta, significativa, importante, però con precedenti.