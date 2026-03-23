Era dai tempi di Renzi che non si vedevano così tanti voti per un referendum, ma è un bene per il governo e per il Sì o è un segnale per il No? Ecco tutti gli scenari con il 46,7% (previsto fino al 60%) di affluenza al voto sulla giustizia

Alla vigilia del referendum era opinione praticamente unanime tra i sondaggisti che un'affluenza più alta avrebbe favorito il fronte del Sì. Un sondaggio di YouTrend per SkyTg24 con l'affluenza al 46,5% dava il No come vincente: 51,1% contro 48,9%. Al contrario con l'affluenza al 58,5% il Sì sarebbe passato 52,6% contro 47,4%. L'affluenza finale di questa tornata dovrebbe proprio attestarsi su quest'ultimo dato. Il vantaggio del Sì con la maggiore affluenza è dato ovviamente dalla maggioranza dei voti detenuta dal centrodestra. Se Meloni e i suoi alleati fossero riusciti a mobilitare per il Sì tutto il loro elettorato avrebbero probabilmente la maggioranza dei voti. Senza contare che il Sì è sostenuto anche da alcuni pezzi di opposizione: Calenda, +Europa, i Radicali e parte del Pd e di Italia Viva.

Al referendum dello scorso giugno poi, quello su JobsAct e cittadinanza, alle 23 l'affluenza si attestava intorno al 22,7%. Considerando che la scelta del centrodestra in quel caso fu di disertare le votazioni si può dedurre che la differenza di elettori rispetto a quella tornata potrebbe essere proprio data dagli elettori di Giorgia Meloni e dell'area di centrodestra.