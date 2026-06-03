Mettetevi comodi! Mentre il mercato pressa Stellantis e Ferrari, John Elkann blinda la cassaforte di famiglia con un patrimonio di 1,2 miliardi azzerando un debito da 600 milioni, e noi vi spieghiamo come ha fatto

La Giovanni Agnelli BV sfiora i 10 miliardi di euro di valore, un quarto dei quali in mano a John Elkann, che nel 2023 ha compiuto l’ultima grande operazione interna agli eredi dell’Avvocato acquistandone circa il 3% dal ramo degli eredi di Umberto Agnelli, tra cui l’ex presidente della Juventus Andrea. In sostanza, la vendita di una quote di azioni detenute in Exor nel programma di riacquisto ha avuto il risultato di stabilizzare il patrimonio di fronte ai debiti presenti e dunque garantire ordinarietà e sicurezza alla cassaforte degli Agnelli, su cui per statuto la prelazione alle vendite di quote è sempre concessa ai membri della famiglia che costruì la Fiat. Insomma, si serrano i ranghi patrimoniali in una fase caratterizzata da forti ambizioni strategiche per Exor, alle cui spalle la famiglia Agnelli-Elkann ha voluto mettere insieme una struttura finanziaria rodata e patrimonializzata. Ogni anno, il dividendo Exor è la fonte principale di flusso di entrate per Giovanni Agnelli BV, e stabilizzare il debito serve a garantire continuità operativa e anche ordinaria amministrazione interna a un sistema di partecipazioni molto articolato per un gruppo che assomma circa l’85% dei diritti di voto dentro la stessa Exor, impegnata in un percorso di consolidamento e ulteriore diversificazione internazionale del proprio portafoglio. In tale scenario, la riduzione della leva e il rafforzamento della struttura patrimoniale della cassaforte familiare contribuiscono a garantire maggiore stabilità e flessibilità, sia nella gestione degli asset esistenti sia nella capacità di sostenere nuove operazioni di investimento nel medio-lungo periodo. Questa analisi può sembrare tecnica, ma permette di leggere chiaramente la complessità della sfida a cui è chiamato Elkann, che deve governare un apparato finanziario-industriale dalla struttura gestionale e manageriale pressoché unica nel suo genere, che parimenti deve anche operare una complessa architettura gestionale. Si noti, infatti, che nonostante la maggioranza delle quote di Exor sia in mano alla Giovanni Agnelli B.V., i board delle due aziende restano separati e nessuno, nemmeno Elkann stesso che ha lasciato i ruoli nella seconda nel 2023, mantiene cariche in entrambi. Insomma, in sostanza, chi gestisce a monte è separato da chi gestisce a valle. Exor deve investire, sviluppare progetti e ampliare il business. E la controllante? “The main business objective is to preserve unity and continuity of its controlling equity interest in Exor”: una breve frase a pagina 50 del bilancio 2025 di Exor spiega la mission aziendale di Giovanni Agnelli BV che in fin dei conti è fondamentale per una struttura di partecipazioni complessa e con molti interlocutori. Anche nell’epoca della finanza globalizzata la solidità delle radici contano, e mentre si consolida come conglomerato finanziario globale, con interessi dal lifescience alla tecnologia, e mentre da Stellantis a Ferrari molti business partecipati o controllati da Exor vivono fasi di transizione di mercato importanti la creatura dell’Avvocato cerca di rafforzarsi al suo interno. E abbattere il debito è stata con ogni evenienza ritenuta una prospettiva utile per aumentare la robustezza patrimoniale della controllante che porta il nome dell’Avvocato.