[VIDEO] Delitto di Garlasco: sentita l’intercettazione tra Sempio e l’avv. Lovati? La bomba di Buga (e Giallo) su Andrea Sempio a Vigevano

l riferimento è al fatto che Andrea Sempio afferma di non conoscere praticamente per niente le strade di Vigevano centro. Ma se non le conosceva, come ha fatto, quando aveva addirittura diciannove anni e con la patente presa da pochissimo, a arrivare in così poco tempo nel famoso parcheggio dello scontrino (che tra l’altro è tutt’altro che facile da raggiungere, come abbiamo già raccontato su MOW durante il nostro tentativo di raggiungere Vigevano da Garlasco in moto negli stessi tempi in cui dice d'essere riuscito a farlo Sempio nel 2007).

Nello stesso video, infine, Bugalalla e Albina Perri ripropongono anche l’intercettazione tra la giornalista Mediaset, Martina Maltagliati, e la signora Daniela Ferrari, che spiega il rapporto avuto con il pompiere e prova anche a fornire una chiave di lettura sul perché Antonio Bugada avesse così timore che si vedesse il suo volto o si scoprisse il suo nome. La mamma di Andrea Sempio punta ancora il dito, in quella conversazione, verso il giornalista de Le Iene, Alessandro De Giuseppe, ribadendo l’estraneità del figlio a quanto gli viene oggi contestato, ma lasciando pure intendere che, a suo avviso, il vero obiettivo dell’indagine riaperta potesse non essere Andrea Sempio.