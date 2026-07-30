Delitto di Garlasco: maxi multa a Le Iene e Zona Bianca per le foto di Chiara Poggi? La decisione del Garante (indagato per peculato e corruzione) suona un po' così...

Sul fronte del peculato, le attenzioni degli inquirenti sono sull’utilizzo ritenuto improprio dei mezzi di scorta e delle auto di servizio, oltre che su una sensibile lievitazione delle spese di rappresentanza, dei rimborsi per trasferte (e acquisto carni in macelleria) e soggiorni giudicati non inerenti alle attività istituzionali dell’ente. Ancora più delicate sono invece le valutazioni sul versante della corruzione. Per i pm capitolini ci sono presunte anomalie e omesse sanzioni all’interno di procedimenti amministrativi chiave di competenza dell'Autorità. Tra i casi al vaglio della magistratura figurano le verifiche sul rispetto delle norme sanzionatorie nei confronti di potentissimi colossi e attori commerciali e aziendali, come Meta e ITA Airways.

I decreti di perquisizione e i sequestri eseguiti nel gennaio 2026 presso la sede del Garante segnano la fase cruciale delle indagini preliminari. Stanzione e l’intero Collegio si dichiarano estranei a ogni accusa e fiduciosi di poter chiarire la propria posizione. Fino all'eventuale accertamento di responsabilità nei successivi gradi di giudizio, la posizione del giurista e dei suoi collaboratori resta, quindi, tutelata dalla presunzione di innocenza. Ma da più parti, soprattutto sul piano politico e per ovvie ragioni di opportunità politica, da mesi sono state caldeggiate dimissioni mai arrivate. "Non si dimette nessuno", aveva detto Stanzione.