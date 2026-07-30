L'Italia come la Cina. Vi avevamo detto che quello era il futuro. Ecco cosa sta succedendo con il riconoscimento facciale con l'Ia nei sistemi di videosorveglianza

“E se proprio il modello governativo cinese potesse essere il vero modello dell'Unione europea?”. Poco più di un anno fa il nostro direttore Moreno Pisto si trovava in Cina e nel suo reportage sul campo si poneva questa domanda. Abbiamo la risposta: piaccia o non piaccia alla fine moriremo cinesi. L'Europa, o meglio ancora potremmo dire l'intero Occidente, sta infatti lentamente adottando lo stesso modello politico, economico e gestionale che ha più volte criticato, attaccato e denigrato con spocchiosità: quello della Cina. È un modello molto diverso dal nostro perché non rispecchia i canoni della democrazia di stampo occidentale, non si sposa per niente bene con liberismo e liberalismo, e soprattutto non ha una diversa sensibilità nei confronti dei diritti umani. È però un modello che “bada al sodo”, che pianifica lo sviluppo del Paese in un arco temporale lunghissimo - un lusso che nessuna democrazia può vantare – e che raggiunge i risultati affidandosi a una schiera di tecnocrati altamente preparati. Sembrerà un paradosso, potrà creare diversi imbarazzi, qualcuno proverà a negare ma la verità è che Unione europea e Stati Uniti hanno da tempo iniziato a imitare i connotati del modello cinese. Per il momento hanno abbozzato soltanto i contorni, poi chissà.