Alzare le tasse su alcool e sigarette per abbattere le accise sul carburante? Caro Calenda, se sei liberale non tradire te stesso: nella tua proposta mancava solo il porno (ma a quello aveva già pensato Berlusconi)

Caro Calenda, un consiglio spassionato, non tradire te stesso e soprattutto il mandato dei tuoi elettori per un po' di populismo a buon mercato sui prezzi della benzina. Perché quello che ha detto il leader di Azione in un video sui social per molti dei suoi elettori e dei suoi “vicini” di campo suona come una bestialità. “In Italia le accise sulle sigarette e sui superalcolici sono molto più basse della media europea. Sono beni voluttuari, che fanno male, che costano al SSN e che sono tassati molto poco, mentre i carburanti che sono necessari hanno le accise più alte della media europea. Quindi abbiamo proposto di tassare un euro in più sigarette e superalcolici e abbassare strutturalmente le accise sui carburanti”. Ma come? Propone di abbassare una tassa aumentando altre tasse? Oltretutto tassando alcol e sigarette con del bel paternalismo di Stato? Per completare il pantheon del vizio mancherebbe solo la tassa sul porno, e a quella ci ha già pensato un altro “liberale”: Berlusconi con la “tassa etica”. Un'addizionale del 25% su IRPEF e IRES per i redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico. E dai, Carlo, in fondo lo sai anche tu che è una boiata, tant'è che nel video ti giustifichi dicendo che è “buon senso” e non “moralismo”. Invece è proprio così, Stuart Mill ci ha scritto un libro intero, il Saggio sulla libertà, per dire una cosa semplicissima: lo Stato può limitare la mia libertà solo se faccio male a qualcun altro, non se faccio male solo a me stesso. Che poi certo, costano al SSN, come costano anche l'obesità, la sedentarietà, chi va forte in macchina, chi va in moto e praticamente chiunque si alzi dal letto (ah, anche stare a letto fa male...). E poi che te frega della media europea? Nella classifica a chi tassa di più l'Italia è già abbastanza in alto e dovrebbe scendere, non allinearsi agli altri nei pochi numeri più bassi. E non ti salva nemmeno l'idea che così la manovra sia più equa: perché fumo e alcol sono a loro volta regressivi, colpiscono proporzionalmente di più i redditi bassi, esattamente come la benzina. Stai semplicemente prendendo da un altro pantalone.