Il finanziamento pubblico ai giornali è il mondo al contrario dei quotidiani da Libero al Fatto: la destra li prende, la sinistra grillina li rifiuta

Ma il paradosso politico è grottesco. I giornali che a parole, e alcuni anche nel nome, si definiscono liberi (o Libero) e liberali in realtà sguazzano nei danari pubblici. Mentre la parte politica che dei sussidi ha fatto una bandiera lotta per abolirlo.

Sì perché, nonostante Di Battista sia fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle nel 2021, a quel retroterra pentastellato, quello dei primi tempi, di Casaleggio, dell'abolizione della povertà e della democrazia diretta contro la casta, è ancora profondamente legato. La raccolta firme si collega a una storia che parte dal Conte I, quando una norma voluta dall'allora sottosegretario Vito Crimi prevedeva la riduzione progressiva dei finanziamenti fino all'azzeramento entro il 2022. Invece sono stati mantenuti, di proroga in proroga, posticipandone la fine al 2030. A giustificare i rinvii, federazioni degli editori, sindacati dei giornalisti e mondo cooperativo hanno sempre invocato la tutela del pluralismo informativo, seriamente minacciato dal tracollo strutturale dell'editoria cartacea travolto dalla digitalizzazione. Ragione per cui, fra parentesi, l'Unione Europea non considera questi fondi come aiuti di Stato e non li assoggetta ad autorizzazioni. Non è un caso che il giornale più battagliero contro il finanziamento, che del "non ricevere alcun finanziamento pubblico" ne ha fatto anche una bandiera in prima pagina, sia Il Fatto Quotidiano.

Ma abolire i sussidi ai giornali è un'idea che può piacere per ragioni molto diverse, e non sempre compatibili. Può essere una battaglia squisitamente liberale, contro l'intervento statale, a favore della mano invisibile del mercato che decide da sola quali giornali siano meritevoli di sopravvivere. Oppure può essere guidata dai principi ispiratori della campagna Dibbattistiana: la solita e stantia crociata populista e antigovernativa. L'obiettivo è quello di penalizzare i giornali delle "destre". Il claim è "Smettila di pagarli per mentirti", il sapore è quello del grillismo dei primi tempi, la retorica sui soldi degli italiani, del controllo delle élite e del palazzo.

Ma Dibba non ci pensa che un'abolizione tout court travolgerebbe anche le testate realmente gestite da cooperative di giornalisti e da enti no profit, quelle per cui il finanziamento pubblico è spesso l'unica condizione di sopravvivenza. Piccole redazioni, giornali di nicchia, voci che il mercato da solo non avrebbe mai tenuto in vita.

Il nodo vero sono le maglie larghe che permettono l'abuso del Fondo. Basterebbe una normativa più stringente: requisiti societari verificabili, soglie di proprietà, controlli reali sulla natura non commerciale dell'editore. Distinguere chi il fondo lo usa per sopravvivere da chi lo usa per arricchirsi. "Liberi" sì, ma quando conviene.