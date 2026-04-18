Il Fatto è in rosso e Calenda gode. Ma lo sa che tutta l'editoria è in crisi? Ecco come sono messi gli altri: Repubblica, Corriere, Libero...

Confrontando infatti i bilanci (fra quelli disponibili e reperibili online) dei principali gruppi editoriali, il quadro che emerge è disastroso. In cima alla classifica delle perdite c'è GEDI, che pubblicava Repubblica e La Stampa. Controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann attraverso la holding Exor, nel 2024 ha chiuso con un rosso di 45 milioni di euro. Dal 2015 a oggi il gruppo ha bruciato in totale 270 milioni, dimezzando il fatturato da 759 a 387 milioni. A dicembre 2024 John Elkann aveva dovuto rinunciare personalmente a un credito di 40 milioni verso la propria società per tenerla in piedi. Non è bastato. Il 23 marzo 2026 Exor ha ceduto l'intero gruppo al greco Antenna Group. Repubblica, Radio Deejay, Radio Capital, HuffPost Italia: tutto venduto. La famiglia Agnelli lascia l'editoria italiana dopo oltre cento anni, e lo fa con una frase di Elkann che vale come epitaffio di un'epoca: "In Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione."

Scendendo la scala troviamo le testate di Antonio Angelucci, il parlamentare leghista che controlla Libero, Il Tempo e Il Giornale. Il Tempo ha chiuso il 2024 con ricavi di 7,4 milioni e una perdita netta di 1,2 milioni. Libero sopravvive con un utile di centomila euro scarsi su 15 milioni di ricavi.

Ma c'è un dettaglio che rende il quadro ancora più interessante. Libero, formalmente di proprietà di una fondazione, accede ogni anno ai contributi pubblici diretti all'editoria, quelli che la legge riserva a giornali gestiti da cooperative o enti senza scopo di lucro. Nel 2023 ha incassato 5,4 milioni di euro di soldi pubblici. Senza quei soldi, Libero probabilmente non esisterebbe. Contributi a cui da quest'anno è stato costretto ad attingere anche Il Fatto, tradendo la famosa frase che per anni ha campeggiato sulla testata del quotidiano: “Non riceve alcun finanziamento pubblico”.