Mafia e appalti, anche il senatore del M5S Scarpinato negli atti dei magistrati. E Fatto e grillini si riscoprono cultori del garantismo

"Io ti faccio una domanda", "Mi devi alzare la palla". È una conversazione intercettata dalla procura di Caltanissetta tra Roberto Scarpinato, senatore del Movimento 5 Stelle ed ex procuratore a Palermo, e Gioacchino Natoli, ex presidente della Corte d'appello di Palermo oggi indagato per favoreggiamento a Cosa nostra. I due riservavano anche parole poco lusinghiere a Paolo Borsellino: “O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n'era mai accorto oppure Palermo è questa!” diceva Natoli. Ma soprattutto stavano pianificando, nei dettagli, le audizioni davanti alla Commissione parlamentare antimafia di cui Scarpinato fa parte. Qualcuno direbbe conflitto di interessi. Le intercettazioni sono trentaré, e Scarpinato non è indagato. Ma ciò che emerge dagli atti è, secondo il procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca, qualcosa di imbarazzante: una "totale confusione dei ruoli", per cui le audizioni della Commissione antimafia risultano "concordate minuziosamente e analiticamente" tra il senatore e il testimone che avrebbe dovuto deporre liberamente. "È come se fosse tutto fatto a doppia firma: Natoli-Scarpinato".