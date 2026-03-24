Il No ha vinto perché “la Costituzione più bella del mondo non si tocca”, ma lo sanno che è già stata cambiata 48 volte e che le riforme sono state previste anche dai nostri padri costituenti (davvero antifascisti)?

Giuseppe Conte dopo l'esito del referendum: “Viva la Costituzione”. Elly Schlein a TgLa7 prima del voto: “Votiamo No per difendere la Costituzione antifascista”. Landini dal palco della Cgil per la fine della campagna elettorale: “Il tuo voto può decidere se mantieni la Costituzione o se la cancelli”. Sempre Landini dopo il voto: “I giovani hanno votato per difendere la Costituzione”. Laura Boldrini su X: “La maggioranza delle italiane e degli italiani ha scelto di difendere la Costituzione. La posta in gioco era altissima: non solo il governo puntava a indebolire la magistratura, ma voleva scardinare la Costituzione e i suoi valori fondamentali”. Questi, e molti altri.

Ma quindi, la Costituzione antifascista, la “più bella del mondo”, è immutabile, impermeabile ai cambiamenti, non migliorabile o adattabile a nuove sensibilità o temi? Il tentativo sembrerebbe un atto sovversivo, addirittura fascista. Peccato che, nella storia della Repubblica, la Costituzione sia stata cambiata 48 volte. E per fortuna! Perché i costituenti, loro sì lungimiranti, hanno giustamente previsto dei meccanismi di cambiamento e soprattutto dei meccanismi di difesa della Costituzione, senza bisogno di Conte e Schlein. La Costituzione si difende benissimo da sola. I leader dell'opposizione che hanno “difeso la Costituzione contro l'attacco fascista" sicuramente sapranno che esistono già dei limiti alla revisione costituzionale per non scivolare nell'autoritarismo. Che i costituenti hanno previsto un “nucleo rigido”, quello sì immutabile. C'è l'articolo 138, quello che regola appunto i meccanismi di revisione costituzionale. C'è l'articolo 139, che scolpisce la forma repubblicana, che non può essere oggetto di revisione costituzionale. Ci sono poi i principi fondamentali, quegli articoli dall'1 al 12, e i diritti inviolabili.

Quelli che hanno urlato alla riforma fascista poi sapranno sicuramente che gli stessi costituenti - quelli della Costituzione più bella del mondo - si sono inventati degli organismi che hanno proprio il compito di evitare che il Parlamento (e non il Governo) approvi leggi “sovversive". Il Presidente della Repubblica, la Corte di Cassazione, e tacciare la riforma di fascismo vuol dire accusare quantomeno di complicità gli stessi organismi che quella riforma l'hanno vagliata e, nel caso di Mattarella, controfirmata.