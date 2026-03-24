Giorgetta, se commetti tutti questi errori non sei solo arrogante, sei diventata pure scarsa

Se metti degli impresentabili al governo, se affidi le direzione dei giornali agli yes man, se i tuoi fedelissimi fanno porcate su porcate e si muovono da intoccabili sugli yacht ad agosto e a Cortina d'inverno, se dove prendi il potere ti comporti peggio di quelli che c'erano prima, occupando poltrone con nomine amichettistiche e patronali, se te ne fotti della sanità pubblica e dei salari, se rinneghi la meritocrazia, se perculi i pensionati con aumenti minimi, mentre tutto intorno crolla, se assisti a un genocidio senza dire un cazzo, se ti inginocchi a Trump, JD Vance e fai capire senza neanche troppi giri di parole che pesi niente, zero, nella geopolitica internazionale, se non solo ti dimentichi la scuola ma pure la maltratti, se nella cultura lasci perdere la meritocrazia in favore dell'appartenenza, se parli della famiglia solo per fare propaganda ma non intervieni per migliorare davvero la vita di chi ha figli, se la tua comunicazione e dei tuoi giovani di Atreju sono solo i meme e le frasi esagerate per promuovere la viralità e non i contenuti, se continui a mistificare il significato di parole come nazione, patria, identità portandole su territori divisivi e basta, se quando scegli di farti intervistare prediligi le trasmissioni dei conduttori azzerbinati o vai da Fedez, se nei talk mandi gente che fa venire l'orticaria solo a vederla come Bocchino, Sallusti, Hoara Borselli, Delmastro, Donzelli, se fai tutte queste scelte e pensi di non pagarle non sei solo presuntuosa, non sei solo arrogante, ma sei diventata pure scarsa. Vedi un po' Giorgetta.