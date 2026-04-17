La rapina a Napoli è “come quelle di una volta. Quando ho visto che erano fuggiti ho sorriso, spero la facciano franca”. Parla Tino Stefanini, storico rapinatore della banda Vallanzasca

Un piano così, più o meno in quanto si prepara, quanto tempo ci vuole? Giorni, settimane, mesi? “A Napoli non ci sono mai stato, non conosco la sua rete fognaria, però sono riusciti a scappare. Spero che gli sia andata bene e che non li becchino. Non mi interessa più quel genere di vita, però dato che non hanno fatto del male a nessuno spero che se la cavino”. Ma adesso nel 2026 chi è che fa ancora le rapine in banca? Non è forse un mestiere che ha fatto il suo tempo? “Nelle banche soldi non ce ne sono più, a meno che non rimani dentro un’ora, attendi che si apra la cassa continua, la cassaforte a tempo (che anche oggi avrà le sue falle)s, poi prendi i soldi e scappi. Però oggi le rapine sono rare. Ci sono sistemi d’allarme sia per l’entrata, sia per i caveau, e poi l’enorme problema delle telecamere. Ci sono telecamere ovunque, non solo dentro le banche. Sono davvero in pochi quelli che ancora vanno a rapinare le banche”. Qui i rapinatori hanno puntato alle cassette di sicurezza. “Per questo ti dicevo che la via di fuga doveva essere già pronta, perché le cassette di sicurezza sono gli unici posti dove puoi trovare la sorpresa. Soldi o gioielli. Per lavorare le cassette di sicurezza ci vuole del tempo, non è una cosa veloce. Devi scardinarle una alla volta sperando di trovare quella piena”. Quindi secondo te sapevano già a quali cassette puntare? “Questo non te lo so dire. Bisogna vedere quello che hanno portato via, perché oltre a soldi e gioielli in quelle cassette spesso ci sono anche tante scartoffie. E’ stata una rapina come di quelle che si facevano una volta, insomma”. Secondo te è un ritorno in grande stile di un tempo che non c’è più? “Non credo sai, anche dalle mie parti le rapine in banca sono molto rare. Capitano ogni tanto, ma vengono tutti arrestati per il fatto delle telecamere per la città. Per cosa poi? Non ci sono più tutti i soldi che si trovavano un tempo. Devi essere fortunato. E poi non vale neanche la pena di farsi 6-8 anni di carcere, perché poi cosa ci porti via? Anche se aspetti l’apertura della cassa continua ci sono, al massimo, quei 60 mila euro, ma non di più. Che fai poi, ti prendi quei 10 mila euro a testa? A i miei tempi eravamo degli scapestrati, era diverso. Siamo cresciuti in un quartiere molto degradato e siamo cresciuti in quel modo perché era anche una lotta contro il sistema. Mi hanno fatto vedere la diretta, ‘un fatto eclatante’ per i giornalisti, e ancora oggi se ne scrive su tutti i quotidiani, ma ai miei tempi si buttavano giù due o tre righe perché erano un fatto comune”.