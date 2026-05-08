Corona asfalta Ranucci e Travaglio dopo il caso Minetti: “Fanno gossip di potere, sono i nuovi Signorini”

Marco Travaglio e Fabrizio Corona hanno una cosa in comune. Vittorio, il padre di Fabrizio, li univa sotto lo stesso tetto, quello di Indro Montanelli — l'uomo che dell'autonomia dal potere aveva fatto una religione laica. "Io a Fabrizio, nonostante quello che fa e quello che dice anche di me, non posso non volergli un pochino di bene, perché per me è quel ragazzino con la borsa dell'Inter insieme a Vittorio".

Ora lo attacca, ancora. Travaglio e Ranucci sono asserviti al potere, non quello di governo, non quello dei Berlusconi (come Signorini), ma quello della "controinformazione". Del pantheon di buoni da assolvere e l'inferno di cattivi da bastonare. Signorini, Travaglio, Ranucci, per Corona sono facce della stessa medaglia. Cambia il pubblico, cambia l'estetica, cambia il tono, ma la logica è la stessa. "Disposti a tutto pur di essere la prima notizia", Corona gli toglie anche la giustificazione nobile, quella dell'errore in buona fede, del giornalista che ci crede davvero e sbaglia. Li riduce a mera macchina dell'attenzione e del fango. E di macchine dell'attenzione, Corona, se ne intende.