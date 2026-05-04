Ma che scoop ha sganciato Ranucci a Report su Nordio? Nessuno. Si scusa e rinuncia al supporto legale della Rai (che non gliel'avrebbe dato comunque)

La figuraccia è completa. L'annuncio di Sigfrido Ranucci al programma Cartabianca sembrava il preludio di uno scoop che sarebbe stato sganciato questa domenica a Report. Il ministro Carlo Nordio in Uruguay nel ranch di Giuseppe Cipriani, il marito di Nicole Minetti a cui ha concesso la grazia, alludendo ai suoi collegamenti con Epstein e con i presunti “festini” che si svolgevano nella villa. Accuse pesantissime per un ministro, basate a quanto pare sulle voci di un non ben identificato uomo all'interno della villa. “È una pista che stiamo verificando però è una notizia”, una distinzione sottile che non ha impedito a Ranucci di lanciarla in diretta televisiva. Lo scoop sarebbe esploso ovunque, se non fosse intervenuto Nordio in persona: "Escludo di essere stato nelle abitazioni di queste persone, i miei spostamenti sono ampiamente documentati".

Ora, nella nuova puntata di Report, lo scoop sembra essersi a tutti gli effetti sgonfiato in una fregnaccia, con tanto di scuse da parte di Ranucci: “Sicuramente sono caduto in un eccesso, mi copro il capo di cenere. Tuttavia non ho dato una notizia non verificata ma ho detto stiamo verificando una notizia, che è una cosa ben diversa”.