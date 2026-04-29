Se Sigfrido Ranucci parla in libertà accusando Nordio senza prove a Cartabianca la colpa è nostra

La sceneggiatura parla da sola. Sigfrido Ranucci: "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay”. Chiama in diretta il ministro Carlo Nordio. Carlo Nordio: "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico”. Ranucci specifica: “Una pista che stiamo verificando”. Ranucci è troppo navigato per non sapere cosa sia il giornalismo. Per cui è davvero difficile che lui non sappia distinguere tra una notizia e l’inizio di qualcosa che potrebbe diventarlo. Impossibile, infine, che non conosca la differenza tra informazione e suggestione, tra populismo e giornalismo. Insomma, impossibile che non sappia che le notizie vanno prima verificate e poi dette e non il contrario, soprattutto se si è indiretta e si gode della credibilità che Ranucci ha. “Stiamo verificando” non è solo un’ammissione di colpa, è un danno reale alla categoria. In più peggio di così non può andare. La macchina che è stata innescata anche ai danni di Nordio è inspiegabilmente diversa da quella riservata, per esempio, ai magistrati e al Presidente della Repubblica, ma tant’è. Aggiungere questa illazione è voler stare sulla cresta della notizia seguendo i tempi televisivi e gli schemi proprio dello spettacolo, non dell’informazione.