Che giri ha fatto in Italia l'inviato speciale di Trump, Paolo Zampolli? Dall'ambasciata americana a Milano, Casa Cipriani, al Vaticano ecco chi ha incontrato

Quella di ambasciatore non è certo una carica usurpata, perché dal 2013, il fondatore dell’esclusiva agenzia di modelle internazionali ID Models, è il rappresentante diplomatico della Repubblica indipendente di Dominica, un’isola immersa nel mare dei Caraibi. All’Onu nel 2023 ha votato a favore del cessate il fuoco umanitario a Gaza, ma si è astenuto a quello del 2025. Nel 2022 ha condannato sempre in sede Onu l’invasione dell’Ucraina, ma nel 2025 era assente la delegazione per il voto che condannava la Russia come aggressore. Ma tornando a Milano e a Casa Cipriani, il suo viaggio diplomatico in Italia è iniziato da qui, con una cena a due giorni dal referendum. Alla Meloni non è servito a molto l’ospitata da Fedez e Marra, che poi da Zampolli sono stati pure stati denunciati per diffamazione, a distanza di pochi giorni dalla vittoria del No. The Ambassador, poi, si è spostato a Roma. “Sport diplomacy”, il suo mandato. Prima di “Giuseppi” Conte, infatti, Zampolli ha incontrato il ministro dello Sport Andrea Abodi, anch’egli a ridosso di un evento importante, ovvero la partita Italia-Bosnia per le qualificazioni ai mondiali. Inutile starvi a dire come è andata a finire. E’ un po’ come se l’ondata di dimissioni nel governo sia proseguita all’interno della Figc. In un’intervista rilasciata a Marcello Bussi di Milano Finanza, Zampolli racconta della discussione avuta con Abodi a proposito “dell’importanza di avanzare la diplomazia sportiva in linea con l’agenda visionaria di Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti”. Poi, sempre a Roma, Zampolli ha fatto alcuni incontri in Vaticano. Il primo con monsignor Vincenzo Paglia, l’esperto di intelligenza artificiale della Santa Sede con il quale ha peraltro trascorso la domenica delle palme.