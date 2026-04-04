Dopo gli accostamenti del caso Sangiuliano al Conte-Piantedosi, ora parla Maria Rosaria Boccia: “Talvolta accade che le accuse rivolte agli altri finiscano per riflettere chi le pronuncia”

Al Direttore,

in questi giorni leggo con sorpresa alcuni tentativi di accostare la mia vicenda a quella che coinvolgerebbe la signorina Claudia Conte. Si tratta, tuttavia, di due situazioni profondamente diverse.

Il caso che mi ha riguardata nacque da uno scoop giornalistico. Io rimasi in silenzio per molti giorni e parlai solo successivamente, quando l’allora capo ufficio stampa Andrea Petrella e, in seguito, l’allora Ministro rilasciarono dichiarazioni che ritenevo non veritiere. Intervenni esclusivamente per ristabilire la verità dei fatti. Quella vicenda si concluse con le dimissioni del Ministro.

Ricordo inoltre che, a differenza di quanto sta accadendo oggi con il Ministro Piantedosi, difeso e blindato dalla maggioranza e da una parte del sistema mediatico, in quel caso venne riconosciuta l’inadeguatezza con cui la situazione era stata gestita. Anche perché altri collaboratori del Ministero della Cultura contribuirono, con dichiarazioni confuse e spesso contraddittorie, ad alimentare un vero e proprio pasticcio comunicativo. Dal Viminale, invece, su quanto sta accadendo ora non sta emergendo alcun chiarimento.

In quei giorni ho subito un’esposizione mediatica violentissima e una gogna pubblica senza precedenti, affrontata senza mai sottrarmi alle mie responsabilità e senza cercare scorciatoie mediatiche.

Oggi, invece, ci troviamo davanti a una vicenda che, almeno per quanto si legge, non nasce da un’inchiesta giornalistica, ma da un’iniziativa della stessa protagonista. È una differenza sostanziale.

Sia chiaro: la vita privata di chiunque non riguarda l’opinione pubblica. Ma quando entrano in gioco incarichi, collaborazioni o rapporti con un ministero, allora il tema diventa inevitabilmente quello della trasparenza e del possibile conflitto di interessi. La legge italiana è molto chiara: chi ricopre funzioni pubbliche deve evitare anche solo il sospetto che rapporti personali possano interferire con decisioni o incarichi all’interno dell’amministrazione.

È quindi doveroso che vengano chiariti con trasparenza tutti gli eventuali rapporti tra la signorina Conte e il Ministero dell’Interno, sia a titolo remunerato sia gratuito. È una questione di correttezza istituzionale prima ancora che di opportunità politica.