Piantedosi voleva mollarla e Claudia Conte ha fatto coming out. Ora sono in lite. E lei era socia di un big del Pd, amico del direttore di Radio Rai 1 Pionati (dove lavora)

Poi la laurea in giurisprudenza alla Luiss, la scuola politica di Sabino Cassese. Nel gennaio del 2022 fonda la Far From Shallow Srls, che fino al settembre dello stesso anno è posseduta al 30% da Lodovico Mazzolin – il liquidatore di Banca Progetto nominato da Banca d’Italia a marzo 2025 – e per il 70% da lei, che ne diviene l’unica proprietaria fino alla liquidazione nel febbraio 2024. Parallelamente, nel luglio del 2021 fonda la Shallow srls: “un’impresa culturale femminile, con focus sulla responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile”. Nell’atto costitutivo, accanto ad Anna Claudia Conte risulta Renzo Lusetti (non è attualmente socio, ma lo è stato al 50% fino al febbraio 2022), ex parlamentare del Pd ed e volto storico della Democrazia Cristiana (un vero e proprio protagonista della Prima Repubblica) marito di Vira Carbone, inviata di Porta a Porta nonché conduttrice de “La Mezz'Ora Legale”. Lussetti, inoltre, è intimo amico di Francesco Pionati, il direttore di Rai Radio 1, natìo di Avellino, proprio come Matteo Piantedosi. Anna Claudia Conte, poi, ha fondato l’associazione “per la cultura a 360 gradi” Nova Era, insieme ad Emanuele Ajello, con cui la giornalista ha prodotto numerose rappresentazioni cinematografiche, e che attualmente è un militante del partito Futuro Nazionale fondato da Roberto Vannacci. Ad oggi, la quasi ex amante di Piantedosi si occupa della Shallow Srls insieme a Cristina Dragut, che da quel che ci viene riferito, alloggerebbe in casa sua. Meloni, nel frattempo, è preoccupatissima che questa storia si trasformi presto in un nuovo caso Boccia. Forse, è ancora peggio, dato che l’ex ministro della Cultura – almeno secondo la sua versione – fermò l’iter di nomina di Boccia. Tra i corridoi di Montecitorio si parla di Claudia Conte non già come di un caso “Boccia 2”, bensì di una “Maria Rosaria BocciATA”. Sarebbe un peccato per la premier esser costretta ad un Meloni bis prima di settembre. Bisogna battere a tutti i costi il record di governo più longevo della storia d’Italia e, dunque, Piantedosi, almeno in teoria – e la pratica si sa, è tutt’altra storia – deve reggere. Poi ad ottobre si potrà andare ad elezioni e di tutto il resto, d'altronde, che importa. Dunque, amici di MOW, restate sintonizzati, perché presto ne vedremo delle belle.