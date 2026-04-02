"Sanremo è inattuale ma contemporaneo". I conservatori? "Un luogo di bassezza incredibile". L'intervista totale di MOW a Enrico Melozzi

Sei uno bello diretto come ci piace a noi. Dici le cose, te ne freghi un bel po' del sistema, e a volte certe cose vanno dette e bisogna dirle, a costo di prendersi tutte le parolacce, gli insulti del mondo. Infatti io ti chiedo: questo Sanremo, che tutti dicono noioso, com'è?

Allora, ieri sera secondo me abbiamo vissuto una pagina storica di televisione italiana. Una serata incredibile di televisione ad altissimo livello di performance e di libertà. C'erano delle canzoni anche davvero complesse. Raramente si è avuta una simile libertà espressiva e bellezza di realizzazione. Ieri sera, infatti hanno vinto proprio la scrittura musicale di arrangiamenti particolari, delle luci e delle immagini. È stato un racconto televisivo bellissimo, uno dei più belli che secondo me si sono visti negli ultimi anni. Una delle serate cover più belle di sempre. Poi ci sarà stato pure qualche calo, ci può stare, ma su 30 performance insomma, è pure normale. Questa è la serata che fa più ascolti di tutto l'anno e che costa meno, tra l’altro. C'è un budget abbastanza piccolo con cui vanno coperte tutte le spese del festival che sono altissime. Anche solo stare qui con lo staff costa parecchio. Diciamo che la maggior parte dei soldi viene assorbita da questa città. Con pochi soldi si mette su una serata che vale milioni e milioni di euro.

Questo è il tuo decimo Sanremo, tra l’altro

Sì, purtroppo sì, vorrei fosse il primo. E mi accontenterei di una statua.

In piazza Bresca?

In piazza Bresca, io con il mantello. Sì, mi piacerebbe.

Raccontami qualcosa del tuo primo Sanremo.

Ma il primo Sanremo è stato tutto. Nulla succede per caso, perché davvero ero alla ricerca di questa esperienza. L’orchestra di Sanremo è l'unica vera grande orchestra in Italia dove vengono mescolate sia le sonorità pop, rock e dell'elettronica – perché ci sono le tastiere, i sintetizzatori, le chitarre elettriche, le chitarre acustiche, le batterie eccetera – con tutta la parte sinfonica: i violini, gli ottoni eccetera. Sono sempre stato un bipolare musicalmente. Ho coltivato tantissimo la musica classica, ma anche le sale prove in cantina quando ero piccolo. Ho avuto molte band rock pop in Abruzzo, a Teramo. C’era il gruppo in cui cantavo, l’altro in cui rappavo, uno dove suonavo la chitarra, uno in cui suonavo la batteria, quello in cui facevo il programmatore, ma c’era anche dove suonare la tastiera. Al liceo classico, poi, ero rappresentante d’istituto e pure lì avev avevo una band. Ci divertivamo come pazzi. Era un continuo sperimentare di linguaggi e di stili. Per questo l’orchestra di Sanremo era per me la fusione ideale di tutti quei mondi. Però non esisteva un bando, una lista dove tutti si iscrivono.

Infatti, come funziona?

E’ l’artista a chiamarti. In quel caso fu Noemi. Capitò a un mio concerto dove io presentavo un disco alla Casa del Jazz a Roma. Avevo appena prodotto un album di Sarah Jane Morris, un disco meraviglioso che si chiama Cello Songs. Ma non fu un caso. Quel disco era promosso da Rinalda D'Aloia, una colonna portante della promozione discografica d'Italia e soprattutto di carature internazionali in quanto rea a fare le promozioni dei più importanti gruppi internazionali della Sony qui in Italia. In quel caso Sarah Jane Morris, essendo un’internazionale, era roba sua. Questa è la storia. Quando è successo io ero sotto shock. Ero ansiosissimo di fare bene. Ero tutto il contrario di come sono adesso.

Ricordo che però da sempre ti presenti con questi capelli da ribelle

Sì, però ricordo che alla prima presentazione Noemi mi disse: “Enrico muoviti un pochino, sembri il cartonato di te stesso”. Io mi cagavo sotto.

In quei momenti come te la vivi?

È un cinema. Mi ricordo che ero nel panico appena entrato all’Ariston. Alle prove a Roma non mi sentivo in cuffia. Mi giro, vedo un mixer, alzo il volume. Anziché alzare il volume mio ho alzato quello di tutta l'orchestra. Distorsione. Un ottimo modo per presentarsi ai colleghi no? E poi all’Ariston mi persi il pass, dovetti andare a fare denuncia. Però musicalmente ero iper preparato, anche troppo. Lo sono ancora, però adesso faccio tutto con molta più velocità. All’epoca ero più lento e maniacale. Infatti successe una cosa bellissima quando dovetti arrangiare Amarsi un po’. La moglie di Battisti non era d’accordo. Andò in conferenza sul telegiornale, TG1 in apertura: “la moglie blocca”. Poi alla fine acconsentì. eci questo arrangiamento bellissimo che durava un botto. 4 Quattro minuti e 51 secondi. “Taglia ragazzì, taglia, devi tagliare” mi dissero. Ma no ma non me lo tagliate vi prego, ci ho lavorato tantissimo. “Ce ne frega un cazzo, devi tagliare, 4 minuti e 51 non se può fare.” Allora dissi: vi prego, almeno fatemelo sentire una volta. Una volta sola e poi lo tagliamo. “Vabbè, fallo”. Attacco. Arrivato intorno alla metà del pezzo e la stessa persona che mi aveva detto “taglia” mi guarda e mi fa: “va bene, fallo tutto”. E lo facemmo tutto. Era lunghissimo ma era scritto molto bene, quindi sembrava più corto. E’ stato un bel momento di spettacolo. Uno dei miei primi record l'ho fatto proprio nel primo anno. Poi ci fu un’altra canzone della Madonna, “solo parole”.

E poi come è che da uno sono diventati due pezzi, quest'anno tra l'altro sono tre, ma forse un anno ne hai fatte anche quattro.

Sì, ne ho fatti pure quattro, cinque, non mi ricordo più. Devo molto alla figura di Fabrizio Ferraguzzo, perché Ferraguzzo che ora è il produttore e manager dei Måneskin, a quell'epoca era un A&R della Sony. Aveva visto in me questo fuoco, anche la mia dimestichezza di trattare con l'orchestra, la mia autorevolezza. E poi in quel periodo c'era il voto dell'orchestra, che votava il pezzo. Cioè il voto dell'orchestra andava a influire sulla gara. Quest'anno da un po' di anni non è più così. All’epoca ero molto gettonato. Proprio perché scrivevo arrangiamenti molto virtuosistici per l'orchestra. Scrivevo parti di virtuosismo per il flauto, per l'oboe e per gli strumenti che di solito vengono completamente ignorati. Scrivevo per tutti grandi passi orchestrali, così loro si entusiasmavano e questo entusiasmo si riversava sul brano in gara. Prendevamo i punti e quindi si andava avanti. I Måneskin hanno vinto quel Sanremo grazie a un voto importante dell'orchestra che spinse il loro risultato. Diciamo che non erano partiti benissimo.