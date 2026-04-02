Chi ha ucciso davvero Charlie Kirk? Hanno dato la colpa a un giovane militante di sinistra legato a una persona transgender, ma tutti da Trump alla vedova hanno “archiviato” troppo presto questa storia

C’è qualcosa che non quadra. C’è qualcosa che non quadra! E più passano i giorni, più questa storia puzza. La morte di Charlie Kirk (giovane attivista conservatore assassinato in pubblico, sotto gli occhi del mondo) appare, a mio parere, quasi come un segnale, un avvertimento rivolto a tutti coloro che operano nella politica: se non fanno ciò per cui sono stati sostenuti, vengono eliminati. Tutto questo è avvenuto durante uno dei suoi eventi “prove me wrong”, dove era noto per confrontarsi direttamente con i giovani nei campus scolastici. Questa tragedia è stata archiviata in fretta e furia dalla moglie dello stesso Kirk, dalla sua fondazione Turning Point USA, da Donald Trump e persino dall’Fbi, che hanno dichiarato di aver trovato il colpevole: un presunto folle di sinistra legato a una persona transgender.

Si è tentato subito di attribuire la responsabilità alla sinistra americana, anche attraverso il discorso della moglie Erika Kirk che, impeccabilmente truccata e pettinata, puntava il dito contro quella parte politica, come a voler dividere ulteriormente il Paese. Ma, grazie a Dio, in pochi hanno creduto a quelle due gocce di lacrime: ci hanno provato, ma non è bastato. Restano troppi dubbi, troppe domande ancora senza risposta, non da scoprire, ma da dichiarare. Prima di morire, Charlie Kirk avrebbe mostrato posizioni meno allineate rispetto ad alcuni ambienti che lo avevano sostenuto e finanziato. Tra queste: critiche e prese di distanza da Israele; dialoghi con Donald Trump su temi sensibili, come un possibile attacco alla Siria che lui sconsigliava apertamente; e, nei suoi contenuti più recenti, riferimenti a Israele accompagnati da accuse di genocidio. Nei suoi interventi sul podcast si diceva anche offeso per essere stato definito da alcuni antisemita, semplicemente per aver espresso la propria opinione su ciò che Israele stava mostrando al mondo.