Chi ha ucciso davvero Charlie Kirk? Hanno dato la colpa a un giovane militante di sinistra legato a una persona transgender, ma tutti da Trump alla vedova hanno “archiviato” troppo presto questa storia

C’è qualcosa che non quadra. C’è qualcosa che non quadra! E più passano i giorni, più questa storia puzza. La morte di Charlie Kirk (giovane attivista conservatore assassinato in pubblico, sotto gli occhi del mondo) appare, a mio parere, quasi come un segnale, un avvertimento rivolto a tutti coloro che operano nella politica: se non fanno ciò per cui sono stati sostenuti, vengono eliminati. Tutto questo è avvenuto durante uno dei suoi eventi “prove me wrong”, dove era noto per confrontarsi direttamente con i giovani nei campus scolastici. Questa tragedia è stata archiviata in fretta e furia dalla moglie dello stesso Kirk, dalla sua fondazione Turning Point USA, da Donald Trump e persino dall’Fbi, che hanno dichiarato di aver trovato il colpevole: un presunto folle di sinistra legato a una persona transgender.
Si è tentato subito di attribuire la responsabilità alla sinistra americana, anche attraverso il discorso della moglie Erika Kirk che, impeccabilmente truccata e pettinata, puntava il dito contro quella parte politica, come a voler dividere ulteriormente il Paese. Ma, grazie a Dio, in pochi hanno creduto a quelle due gocce di lacrime: ci hanno provato, ma non è bastato. Restano troppi dubbi, troppe domande ancora senza risposta, non da scoprire, ma da dichiarare. Prima di morire, Charlie Kirk avrebbe mostrato posizioni meno allineate rispetto ad alcuni ambienti che lo avevano sostenuto e finanziato. Tra queste: critiche e prese di distanza da Israele; dialoghi con Donald Trump su temi sensibili, come un possibile attacco alla Siria che lui sconsigliava apertamente; e, nei suoi contenuti più recenti, riferimenti a Israele accompagnati da accuse di genocidio. Nei suoi interventi sul podcast si diceva anche offeso per essere stato definito da alcuni antisemita, semplicemente per aver espresso la propria opinione su ciò che Israele stava mostrando al mondo.
Analizzando i filmati del campus in Utah nel momento della sua morte, e rallentando le immagini, emergono dettagli che, a mio avviso, non possono essere ignorati: movimenti sospetti delle guardie del corpo, segnali con le mani che appaiono coordinati e non casuali, quasi a suggerire un’azione militare ben programmata. Sono elementi visivi che meritano di essere indagati seriamente e non archiviati. C’è poi un altro punto che solleva domande: una persona molto vicina a Kirk, Andrew Kolvet (suo migliore amico ed executive producer ) si allontana mentre è al telefono, subito dopo lo sparo. Non si accerta nemmeno delle condizioni dell’amico: si sente lo sparo e lui esce immediatamente dal perimetro senza mai voltarsi indietro. Successivamente emergono versioni diverse su ciò che avrebbe fatto davvero, ma il video sembra parlare chiaro. Il racconto del padre di Kolvet, pastore “cristiano sionista” , non combacia perfettamente con quanto si vede: sostiene che il figlio abbia cercato di aiutare l’amico e che avesse la camicia sporca di sangue, ma nulla di tutto questo risulta visibile nelle immagini. E poi spunta il colpevole perfetto, una narrazione lineare, un finale già scritto: Tyler Robinson, 22 anni, si consegna. Fine. Ma davvero è così semplice?
Partiamo da un fatto concreto, non da opinioni: l’analisi balistica federale non è riuscita a collegare il proiettile al fucile trovato sulla scena. Non è un dettaglio. È il dettaglio! Perché quando l’arma del delitto non è chiaramente collegata al sospettato, la storia smette di essere solida e diventa incompleta. Poi c’è lui Nate Brooksby 27 anni di carriera. Una vita nelle forze dell’ordine. E poi? Dimissioni improvvise. Motivo? “Reclami”. Quali reclami? Non si può sapere! Ancora meglio: chi ha denunciato ha poi chiesto di lasciar perdere. E le autorità hanno rispettato la richiesta.Tutto molto sospetto. Il presunto assassino non viene catturato. Si consegna attraverso un canale informale, con la mediazione di un ex vice sceriffo legato alla famiglia e alla stessa comunità religiosa. E le autorità parlano apertamente di un approccio “soft”, delicato, quasi protettivo. Domanda legittima: quando mai un sospettato di omicidio aggravato viene trattato così in America? Nel frattempo, la moglie di Charlie Kirk sembra più impegnata a rispondere alle prese in giro dei comici che a chiedere chiarezza. Ormai è diventata una caricatura mediatica: la “vedova allegra”.
Forse è proprio questo il punto. Distrarre. Spostare l’attenzione. Trasformare una tragedia in contenuto. Non tutti però stanno al gioco. Candace Owens (giornalista, amica di Kirk ) sta continuando a indagare. E non è sola. Sempre più persone iniziano a dubitare della versione ufficiale. No, non sto dicendo che Tyler Robinson sia innocente. Ma nemmeno che sia colpevole, almeno non oltre ogni ragionevole dubbio. Le prove non sono definitive, le dimissioni sono inspiegabili, la gestione del caso è anomala e quando troppe cose non tornano, il dovere è investigare ed esporre. E se davvero ci fosse qualcuno che ha organizzato un’azione criminale del genere, forse non ha capito che non siamo più ai tempi dell’assassinio dei fratelli John F. Kennedy e Robert F. Kennedy, o di Martin Luther King Jr. Oggi chiunque può indagare ed esporre la verità attraverso i social. Possono provare a etichettare tutto come “cospirazione”, ma negli anni abbiamo visto ( basta pensare anche al caso Jeffrey Epstein ) che molte di quelle che venivano definite teorie si sono poi rivelate reali.
Non sarà un processo qualunque. L’uomo accusato dell’omicidio di Charlie Kirk non verrà giudicato da un tribunale federale, ma da una corte locale dello Utah. E questo cambia tutto. Perché se da un lato significa che, almeno per ora, non esiste un reato federale evidente (niente terrorismo domestico formalmente riconosciuto, nessuna accusa centrale guidata da Washington ) dall’altro apre le porte a qualcosa di molto più potente: la spettacolarizzazione totale del processo. In Utah, infatti, i procedimenti penali possono essere trasmessi in televisione. Tradotto: ciò che altrove resterebbe chiuso nelle aule di giustizia, qui diventa narrazione pubblica, commentabile, manipolabile. L’Fbi, come ha dichiarato il direttore Kash Patel, resta sullo sfondo, in supporto, mentre il caso è nelle mani dei procuratori locali. E intanto emerge un vuoto giuridico inquietante: negli Stati Uniti non esiste ancora una vera legge federale sul terrorismo domestico. Un’assenza che non è casuale, ma politica. Perché, come ha ammesso l’ex procuratrice Mary McCord, una norma del genere oggi rischierebbe di essere usata come arma contro avversari interni, più che come strumento di giustizia.
Così ci troviamo davanti a un paradosso: un caso che ha il peso di un evento nazionale, forse storico, ma che verrà trattato come un crimine locale, mentre milioni di occhi saranno inevitabilmente puntati su ogni singolo dettaglio. Una cosa è certa: la velocità con cui si è cercato di chiudere questo caso, ancora prima dell’inizio del processo, è inversamente proporzionale alla chiarezza dei fatti. Più la narrazione appare lineare, più emergono zone d’ombra. E mentre l’opinione pubblica corre verso conclusioni definitive, il processo (quello vero ) non è nemmeno iniziato. Tyler Robinson dovrà affrontare prima una fase preliminare, in cui si stabilirà se esistono prove sufficienti per arrivare davanti a una giuria. Solo dopo verrà fissata una data per il processo, che potrebbe richiedere mesi, tra analisi delle prove, richieste di rinvio e battaglie legali. Tutto questo, in qualsiasi “democrazia”, dovrebbe farci paura: non tanto per ciò che sappiamo, ma per ciò che rischiamo di accettare senza verificare. Non è necessariamente l’idea di una verità nascosta già definita a inquietare, ma quella di un sistema che può scegliere quanto e cosa mostrare, mentre il resto scivola via, fuori campo. Molti hanno già una loro lettura su perché Charlie Kirk sia morto. Ed è proprio qui che il confine tra percezione e realtà diventa pericolosamente sottile. Come diceva lui: “Sometimes you have to trust your gut.” A volte devi fidarti del tuo istinto.