Viso scavato, scene paranormali coi medici e coraggio da eroe. Marc Marquez ad Austin è stato chiarissimo: “La moto è critica ma anche io. Faccio fatica”

Ducati non è brava solo a fare le moto da vendere e quelle da corsa, è brava anche a raccontarsi. Nel periodo in cui più o meno tutti i team hanno un videomaker in circuito per filmare il weekend di gara, l’unico vero appuntamento obbligato è Ducati Inside, il reportage di circa un quarto d’ora che racconta un po’ più nel dettaglio il weekend rosso.



Senza esagerare con le notizie o le informazioni, certo, ma pure senza evitarle del tutto. La clip è concentrata soprattutto su Marc Marquez e forse non potrebbe essere altrimenti: Austin è casa sua, la prestazione inaspettata è stata la sua. Di Bagnaia si mostra il podio nella Sprint del sabato e qualche considerazione col compagno di squadra. Partiamo dall’inizio, cioè dalla caduta dello spagnolo nei primi dieci minuti del venerdì in curva 10: “Ho preso il muro. Ho scritto a Loris Capirossi e mi addetto che con l’airfence sarebbe stato peggio lì, perché si va di laterale. Ma sono arrivato a una velocità incredibile. La caduta è stata colpa mia, ci sono delle nuove buche lì e la moto si scompone. Era il primo giro in cui volevo tirare ma sono stato troppo ottimista lì, ho sbagliato io. Dove faccio più fatica al momento è a curva 2. Curva 2, 3, 4…. Ma penso che sono io più che la moto”.