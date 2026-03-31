Marc Marquez è arrivato al suo 2015? Nove titoli mondiali, la chance per il decimo e quella che potrebbe essere l’ultima grande occasione

Oggi Marc si trova più o meno nelle stesse condizioni, perché Aprilia vola con entrambi i piloti (e questo non dipende dalla caracassa esotica portata in Thailandia e Brasile) mentre Ducati soffre un po’ con tutti, anche con lui. Davide Tardozzi ha spiegato più volte di come il suo pilota non sia ancora al 100%, il che ci porta a chiderci a che punto sia del recupero. Dall’incidente con Marco Bezzecchi in Indonesia sono passatti diversi mesi, eppure Marc non ha più ritrovato quella fluidità nella guida necessaria a picchiare costantemente sul cronometro: ne fa un paio, magari anche una mezza dozzina, poi perde il ritmo. Sicuramente le tre settimane a casa prima di Jerez gli daranno una mano, difficile però che basti se non è bastato il tempo da ottobre a marzo.

Anche perché un altro a non essere a posto è Jorge Martín che arriva da una stagione passata a casa, senza test in Malesia e con una moto nuova, abbastanza da farci credere che neanche lui sia dvvero al 100%. Nel frattempo, la Desmosedici comincia a evidenziare limiti che lo scorso anno non sembravano esistere, per lo meno nelle mani di Marc. Tolto un Fabio Di Giannantonio che con questa GP26 sembra aver trovato casa, per gli altri è durissima. A fine weekend, un Marc Marquez meno sorridente del solito ha parlato al microfono di DAZN Spagna con parole pericolosamente simili a quelle ripetute da Pecco Bagnaia per buona parte della scorsa stagione: manca qualcosina, niente di assurdo, basterà cercare una soluzione, serve un po’ più feeling. Il tutto nel circuito che assieme al Sachsenring gli ha dato maggiori soddisfazioni, in cui però quest’anno si è prodotto in cadute, una qualifica opaca (almeno per lui, terza Ducati in griglia), un brutto errore nella Sprint e il conseguente quinto posto la domenica.